Liga Nacional de Guatemala: así quedó la tabla tras el gane de Municipal y la goleada de Antigua a Comunicaciones en la jornada 9

Este domingo, llegó a su fin la novena jornada del Torneo Apertura 2025. Municipal fue el encargado de bajar el telón y lo hizo de la mejor manera para sus aspiraciones: venciendo 2-0 a Guastatoya para llegar a la cima de la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala.

En la cima también se encuentra el vigente campeón, Antigua GFC, que agravó la crisis de Comunicaciones al golearlo 3-0 en el Estadio Cementos Progreso. Los anotadores fueron Dewinder Bradley (10′, 53′), autor de un doblete, y Francisco Apaolaza (72′).

¿Cómo quedaron Municipal, Antigua y Comunicaciones en la tabla de posiciones del Apertura 2025?

Próximos partidos: así se jugará la fecha 10 de la Liga Nacional de Guatemala

Martes 16 de septiembre

15:00 | Cobán Imperial vs. Xelajú MC | Estadio José Ángel Rossi

19:00 | Comunicaciones vs. Malacateco | Estadio Cementos Progreso

Miércoles 17 de septiembre

18:00 | Marquense vs. Guastatoya | Estadio Marquesa De La Ensenada

20:00 | Antigua GFC vs. Municipal | Estadio Pensativo

Jueves 18 de septiembre

14:00 | Aurora vs. Mictlán | Estadio Guillermo Slowing

Miércoles 8 de octubre

15:00 | Achuapa vs. Mixco | Estadio Winston Pineda