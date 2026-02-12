Es tendencia:
Mientras Costa Rica cerró el amistoso con Inglaterra, Guatemala podría enfrentar a una potencia candidata a ganar el Mundial 2026

Guatemala podría tener un reto de máxima escala ante una selección candidata a quedarse con el Mundial de 2026.

Por Marcial Martínez

El calendario internacional durante la fecha FIFA empieza a tomar forma en la región y promete cruces más que interesantes. Por un lado la Selección de Costa Rica ya amarró un fogueo ante la Selección de Inglaterra, y sobre ese escenario, la Selección de Guatemala también se perfila para un reyo mayúsculo.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena podrían tener en carpeta a una selección campeona del mundo y, además, fuerte candidata a levantar el título en 2026, un posible amistoso de altísimo nivel para la Selección de Guatemala que representaría una prueba mayor dentro de este nuevo proceso.

Mensaje desde Estados Unidos: Guatemala recibe la notificación que beneficia el futuro de Luis Fernando Tena en la selección

Mensaje desde Estados Unidos: Guatemala recibe la notificación que beneficia el futuro de Luis Fernando Tena en la selección

¿Cuál es la potencia que podría tener Guatemala como rival?

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez, la Selección de Guatemala ha despertado interés internacional de cara a la fecha FIFA de junio, con posibles rivales como Ecuador, Australia, España y un combinado africano sobre la mesa.

No obstante, el principal atractivo apunta al posible duelo ante la Selección de España, un enfrentamiento que sería histórico para los chapines y que se perfila como la opción más fuerte entre las alternativas que actualmente se manejan.

Luis Fernando Tena – Selección Guatemala

Así lo expuso el periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X: “Atención a esta con selección mayor. En la fecha Fifa de junio. Ecuador, Australia, España y un país de África han mostrado interés para jugar con los chapines. Pendientes“, afirmó.

Juan Carlos Gálvez en su cuenta oficial de X

Uno a uno de España ante Países Bajos: Lo que tiene Huijsen... no lo tiene nadie más en el planeta fútbol
Selección de España
Una Selección de España que luego de levantar la Copa del Mundo en 2010, volvió a tomar fuerza con una nueva camada de jugadores candidata para este Mundial de 2026 y que además, en marzo del presente año enfrentará la posibilidad de levantar otra copa cuando se mida a Argentina en la Finalissima.

