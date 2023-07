La Selección de Guatemala empató (0-0) ante la Selección de Canadá sumando de esta manera cuatro puntos en el Grupo D de esta Copa Oro 2023. Si bien no fue un mal resultado, la contundencia le jugó una mala pasada a los chapines. Pero antes de que iniciara este encuentro, Luis Fernando Tena no pudo contener la emoción al escuchar el Himno Nacional de Guatemala y esto fue lo que dijo el estratega mexicano.

Es importante recordar que Luis Fernando Tena ya cumplió 18 meses de trabajo con la Selección Nacional de Guatemala y tras el ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf, la Copa Oro 2023 es el segundo reto que afronta previo a la eliminatoria mundialista hacia 2026.

Luis Fernando Tena y el Himno de Guatemala

El Himno Nacional fue algo extraordinario. No soy guatemalteco, pero igual me emociono y se me enchina la piel de ver la emoción al cantar su himno. Los jugadores respondieron con un buen partido y le devolvieron a los aficionados las emociones”, expresó Luis Fernando Tena.

El Himno Nacional lo que ido aprendiendo. He ido a los estadios y ahí lo tocan. Es un himno bastante bonito y ya me lo aprendí. Con el fervor que lo cante, es porque me contagian para cantarlo. Es muy agradable, lo cantan con fervor y emoción junto a los jugadores”, sentenció Luis Fernando Tena.