Comunicaciones ha caído en un bache tanto en el Torneo Apertura 2024 de Guatemala y en la Copa Centroamericana, por lo que este domingo espera salir de su mala racha cuando afronte el Clásico Nacional ante Municipal, algo que tiene claro el centrocampista Antonio De Jesús López.

Chucho López habló de la actualidad de los cremas, en el que se mostró autocrítico por la racha de encuentros sin ganar, pero también aprovechó para advertir a los rojos, asegurando que los clásicos son juegos distintos y no importa el momento en que lleguen ambos.

El Clásico ante Municipal

“Los partidos hay que jugarlos, si aprovechamos las oportunidades que creamos las cosas pueden ser diferentes allá, los clásicos son diferentes, no importan como vengan las rachas, porque es algo diferente a lo que se ha venido dando”, dijo una de las figuras de los albos.

La derrota contra Alajuelense

“No metimos las que tuvimos, ellos fueron contundentes, de nada sirve dominar un partido si no metemos las que creamos, pero no pasa nada, no hay que poner excusas, hay que trabajar duro y salir adelante para lo que viene”, opinó.

“Hay que estar bien parados, aprovechar las que tengamos, el jueves tuvimos chances de gol que no metimos, es eso y también estar bien parados atrás”, añadió López acerca de cómo afrontar el compromiso de vuelta en Costa Rica.

¿Cómo saldrá de su mala racha Comunicaciones?

“Nos tenemos que unir como grupo, no poner excusas, trabajar fuertes cada entreno, demostrarlo en la cancha, a la afición les digo que estamos dolidos, estamos en una mala racha, que no nos dejen de alentar”, finalizó.