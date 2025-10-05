“Apaguen todo”: Guatemala mete un golazo desde 80 metros y clasifica a la final del Torneo UNCAF Sub-16

La Selección Sub-16 de Guatemala dio una exhibición de carácter y fútbol al vencer con autoridad 3-0 a Panamá en las semifinales del Torneo FIFA Forward de la Uncaf, disputadas en el Centro Deportivo Ernesto Villa. Con este resultado, los chapines sellaron su boleto a la gran final, donde buscarán coronarse campeones del certamen regional.

El triunfo guatemalteco fue producto de un juego sólido y efectivo en todas sus líneas, pero el momento más destacado de la tarde llegó gracias a un golazo de Jorge De León, quien sorprendió a todos con una genialidad desde larga distancia. Tras recuperar el balón en su propio campo, el talentoso mediocampista no dudó en sacar un potente zurda que tomó mal posicionado al arquero canalero y terminó incrustándose en el fondo de la red.

Ese tanto significó el 3-0 definitivo y puso el sello a una actuación convincente del combinado nacional. La jugada de De León fue el reflejo de la confianza y visión que mostraron los jóvenes guatemaltecos, que dominaron el encuentro de principio a fin y no dejaron opciones a su rival, demostrando un crecimiento notorio en su rendimiento colectivo.

El equipo dirigido por el uruguayo Willy Olivera logró revertir las críticas tras un inicio complicado en el torneo, especialmente luego de la derrota ante Cuba, que había encendido las alarmas en torno al proceso. Sin embargo, la goleada frente a Panamá representa una reivindicación deportiva y un golpe anímico clave para el plantel juvenil.

Olivera destacó el compromiso de sus jugadores y el espíritu de lucha mostrado en esta semifinal, resaltando que el grupo ha sabido superar la adversidad con trabajo y disciplina. Ahora, la mente está puesta en la final, donde Guatemala buscará cerrar su participación con broche de oro y consolidarse como una potencia en el fútbol formativo de la región.

La Azul y Blanco Sub-16 aguarda por conocer a su rival en la disputa por el título, con la confianza por las nubes y el sueño intacto de levantar el trofeo. Con el nivel mostrado ante Panamá, Guatemala ilusiona a su afición y demuestra que el futuro del fútbol nacional promete grandes alegrías.