Amarini Villatoro es uno de los técnicos de Guatemala más exitosos en los últimos años, esto tras lograr títulos con Guastatoya y Xelajú MC, así como dirigir a la Selección Nacional que lo han hecho estar en los ojos de otros clubes del exterior, específicamente de Centroamérica.

Esta semana, Cartaginés de Costa Rica le hizo una propuesta para que fuera el nuevo entrenador del equipo para sustituir a Mauricio Wright, por lo que todo parecía indicar que iba a dejar ser parte de los súper chivos con los que aún tiene contrato, pero finalmente tomó una decisión.

¿Qué decidió Amarini?

José Carlos López, presidente de Xelajú MC, habló con el portal Guatefutbol.com, en el que informó que Villatoro comunicó que los brumosos le habían ofrecido hacerse cargo del equipo, por lo que se le dio libertad de negociar hasta donde él creyera adecuado, pero debía decidir su futuro esta semana.

Tras estar en negociaciones con Cartaginés, Amarini Villatoro comunicó a los dirigentes de los quetzaltecos que no aceptaría la oferta de los ticos, por lo que cumpliría su contrato y estaría al mando del proyecto que inició hace más de un año.

¿Porqué no fichó por Cartaginés?

López confirmó que Villatoro le comunicó que ya no iría a los brumosos porque hubo varios aspectos que no le convencieron y que al final fueron determinantes para no aceptar la oferta, es por que eso que decidió quedarse en Guatemala.

Villatoro estuvo cerca de vivir su segunda etapa en un club costarricense, tomando en cuenta que en el 2021 fue entrenador del Municipal Pérez Zeledón al que salvó del descenso.

