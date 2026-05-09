“Hacer respetar”: Figura de Xelajú MC no duda en enviar advertencia a Comunicaciones

Xelajú MC vive horas de máxima intensidad previo al duelo decisivo frente a Comunicaciones, correspondiente a la vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026. Con el respaldo de su gente y el empate 2-2 conseguido en la ida, los súper chivos llegan con la motivación a tope para buscar su boleto a la Gran Final.

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Uno de los líderes del equipo, el defensor Raúl Calderón, dejó claro que el grupo está comprometido con hacer respetar su casa. El ambiente en Quetzaltenango es inmejorable y la ilusión de volver a pelear por el título crece con cada hora.

El zaguero destacó el apoyo incondicional de la afición, recordando momentos recientes que han marcado al club: “El torneo pasado vivimos un banderazo de semifinales y final de la Copa Centroamericana, ahora es a nivel nacional y lo disfrutamos junto a nuestra familia”.

Calderón: “Queremos hacer respetar el Mario Camposeco”

Calderón también habló del vínculo especial con la hinchada: “La afición de Xela te llega a odiar o te ama, hay mucha pasión y locura, pero lo importante es que la gente sienta que uno tiene el deseo de representar de la mejor manera el escudo”, reflejando la intensidad que se vive en cada partido.

El defensor no ocultó su admiración por el esfuerzo de los seguidores: “Es lindo ver a la gente que con su locura apoya al equipo, desde el jueves estuvo trasnochando para comprar entradas… eso lo contagia a uno”, destacando el impacto emocional que genera el respaldo desde las gradas.

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En lo personal, dejó abierta una posibilidad especial: “Ojalá se pueda dar la final contra mi hermano… sería muy lindo porque es especial”, añadiendo un ingrediente emotivo a la posible definición del campeonato.

En cuanto al partido, fue contundente: “Tenemos la convicción de hacer respetar el estadio Mario Camposeco… ya cambiamos el chip y estamos enfocados en la vuelta”, reconociendo también la calidad del rival.

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Con la ventaja de que un empate le basta para avanzar, Xelajú MC no solo busca la final, sino también asegurar su presencia en la Copa Centroamericana, torneo en el que fue subcampeón. La mesa está servida para una noche que puede quedar marcada en la historia altense.