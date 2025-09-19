Alarma en Guatemala: Luis Fernando Tena podría sufrir la baja menos pensada para las Eliminatorias

La Selección de Guatemala y su entrenador Luis Fernando Tena se mantienen enfocados en los compromisos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, donde enfrentarán a Surinam y El Salvador en la próxima Fecha FIFA de octubre. Los chapines trabajan con la mira puesta en obtener buenos resultados que los acerquen a su objetivo de clasificar a la Copa del Mundo.

Sin embargo, la calma estuvo a punto de romperse este viernes cuando se encendieron las alarmas por la situación del mediocampista José Mario Rosales, jugador de Antigua GFC, quien quedó fuera del duelo de Liga Nacional ante Malacateco por una molestia muscular que levantó sospechas de un posible desgarro.

La noticia causó inquietud en el cuerpo técnico de Tena, ya que el volante ha sido una pieza habitual en las últimas convocatorias de la azul y blanco. Su versatilidad y buen momento futbolístico lo convierten en un jugador de peso dentro del esquema de la Bicolor.

Tras ser sometido a un ultrasonido, se descartó una lesión de gravedad y se confirmó que se trata únicamente de una sobrecarga muscular. El diagnóstico médico indicó que Rosales necesitará de tres a cuatro días de reposo antes de volver a la actividad, lo que representa un gran respiro para la afición y el entorno de la selección.

Guatemala y Tena se enfocan en Surinam y El Salvador

Con esta noticia, Luis Fernando Tena y su equipo sienten alivio, pues todo apunta a que podrán contar con el mediocampista para los partidos eliminatorios de octubre. El estratega mexicano ya empieza a perfilar la convocatoria y busca tener a sus mejores piezas disponibles para encarar duelos que serán determinantes en la lucha por avanzar de ronda.

La Selección de Guatemala continuará con su planificación de cara a la doble jornada, sabiendo que la recuperación de Rosales fortalece al plantel. La afición espera que, con plantel completo y el compromiso de los jugadores, el combinado chapín pueda dar un paso firme hacia la meta de estar en la próxima Copa del Mundo.