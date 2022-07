Pablo Aguilar sorprendió al dar a conocer que no seguirá jugando futbol profesional.

El futbol de Guatemala se vio sorprendido esta semana, luego que el centrocampista Pablo Andrés Aguilar diera a conocer que ya no seguiría jugando profesionalmente a pesar de que estaba vinculado a Antigua GFC que es uno de los equipos con mayor protagonismo en aquel país y que en momentos era tomado en cuenta a la Selección Nacional.

Aguilar apenas tiene 27 años, pero tras analizar su situación tomó la decisión de no continuar y retirarse del futbol profesional para continuar con proyectos personales que por el momento no han sido confirmados pero que por el momento no tienen nada que ver con el deporte y van más ligados a su profesión.

Su carrera

El centrocampista nació en Estados Unidos, se formó futbolístiamente en la Universidad de Virginia, estuvo en una convocatoria del combinado Sub-16 de los de las Barras y las Estrellas, en el que tuvo la oportunidad de sumar minutos, pero conforme pasó el tiempo fue convocado a la Sub-20 de Guatemala donde se dio a conocer.

A nivel de clubes fue preseleccionado en el draft de la MLS en el 2018, el Houston Dynamo se hizo con sus servicios, pero jamás debutó con los texanos, por lo que fue cedido al Río Grande Valley de la United Soccer League, en donde estuvo por un año, hasta que tuvo la oportunidad de jugar en la Liga Nacional de Guatemala.

Pablo Aguilar fue al país chapín para fichar por Antigua GFC con el que salió campeón en el Torneo Clausura 2019, luego tuvo un efímero paso por Comunicaciones y después regresó con los aguacateros. Con la Selección de Guatemala disputó cinco partidos con el combinado mayor.