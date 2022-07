Se confirmó la primera gira de la selección mundialista sub-20 en donde Arquímides Ordóñez fue la gran figura de Guatemala en el Premundial Sub-20 de Concacaf y esto no pasó por debajo de la mesa. Además de ayudar a su equipo en lograr el objetivo de clasificar al Mundial de Indonesia 2023, el guatemalteco fue seleccionado en el once ideal por los organizadores de esta competencia. Sin embargo, Ordóñez no podrá acompañar a sus compañeros.

Recordemos que Arquímides Ordóñez juega actualmente en el Cincinnati FC de la MLS. Con 18 años de edad a pesar de haber nacido en Estados Unidos, tiene ascendencia guatemalteca y por eso tomó la decisión de representar a los chapines en este Premundial de Concacaf que se disputó en Honduras. Ahora con el boleto en mano para la Copa del Mundo del a categoría, los centroamericanos no quieren perder tiempo en todo lo que tiene que ver en su preparación.

¿Por qué será baja Arquímides Ordóñez con Guatemala?

Arquímides Ordóñez no estará en esta primera gira con la Selección de Guatemala Sub-20 debido a que estará en compromisos oficiales de la MLS con el Cincinnati FC. Dicha gira se realizará en los Estados Unidos del 27 de Julio al 1 de Agosto en Atlanta y del 2 al 7 de agosto en California.

Pero en Guatemala esperan que Arquímides Ordóñez sea convocado próximamente a los partidos oficiales de la Selección Mayor y así poder debutar bajo el mando de Luis Fernando Tena y comenzar su etapa definitivamente con la Azul y Blanco. Jugadores como Ordóñez no sobran en Guatemala y su calidad ya quedó demostrada.