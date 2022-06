La llegada de Rubio Rubín a Guatemala generó mucha expectativa y varios pensaron que lograría convertirse en el gran delantero que le hacía falta a la Azul y Blanco. Pese a que lleva pocos minutos jugados con el combinado chapín, ya hay periodistas hablando de una supuesta sequía goleadora por no convertirle a Belice.

Al atacante del Real Salt Lake de la MLS le consultaron por las anotaciones y se mostró muy tranquilo. Aseguró que van a llegar con el paso del tiempo, pero destacó que lo más importante de todo es que el equipo juegue bien. Al legionario se lo vio muy compenetrado para lograr una buena conexión con sus compañeros.

“Lo más importante es que ganamos, nos quedamos con los tres puntos. Sentíamos la presión antes del partido por quedar bien. Me sentí bien, estaba buscando el gol, no me tocó hoy, así es el fútbol, hay que seguirlo buscando”, comenzó declarando Rubio Rubín sobre la victoria ante Belice.

Y agregó: “La afición debe saber que si hoy quedábamos mal y perdíamos sería otra historia, pero ganamos, metimos dos goles, no importa cómo, pero ganamos. Los goles van a venir, así es el fútbol. Ganamos, a lo mejor el próximo partido metemos tres o cuatro goles. Lo más importante es que el equipo crezca”.

Para finalizar, Rubín cerró: “Esto apenas empieza, yo tengo menos de una semana con el grupo, me estoy adaptando, creando una química con los delanteros. Yo no los conozco, no me conocen, eso toma tiempo, pero esto apenas empieza, hoy ganamos y tenemos otra oportunidad el viernes”.