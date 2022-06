En su primera vez en Guatemala como jugador de la Azul y Blanco, Rubio Rubín se detuvo para hablar con la prensa y se mostró muy feliz de esta oportunidad. El delantero del Real Salt Lake estará en los partidos que jugará la selección comandada por Luis Fernando Tena ante Guayana Francesa y Belice.

Al atacante le consultaron por nada menos que Carlos Ruiz y la comparación que se hace entre ambos debido a que comparten posición y MLS. El nacido en Estados Unidos decidió marcar que no busca imitarlo, pero también tuvo palabras de elogios para uno de los jugadores más icónicos del combinado chapín.

“La presión es como el jugador la toma. He jugado desde los 16 años profesionalmente y la he sentido. He tenido mis buenos y malos momentos. Voy a seguir luchando. He escuchado mucho sobre ‘El Pescadito’ Ruiz, es un crack de jugador, pero estoy aquí para crear mi nombre y al mismo tiempo para llevar a esta selección a un Mundial”, declaró Rubio Rubín.

Luego, agregó sobre sus ganar de mantener una plática con Pescadito y que lo aconseje para lo que se viene: “Nunca he hablado con Carlos Ruiz, claro que me gustaría hacerlo. Estoy feliz de estar aquí. Estoy contento y vengo a soñar para estar en un Mundial. Esta Selección de Guatemala tiene mucha calidad”.

Para finalizar, Rubio Rubín le envió un mensaje a todos el pueblo chapín y les agradecio el apoyo que le están mostrando: “Agradecido por la oportunidad de jugar por Guatemala. Comenzamos esta nueva etapa con esperanza y muchas ganas. Gracias Guatemala por recibirme como mucho amor”.