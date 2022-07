Uno de los jugadores por los que tanto se esperó en Guatemala fue Rubio Rubín. El delantero de Real Salt Lake nació en Estados Unidos, pero decidió representar a la Azul y Blanco por su ascendencia. Ya debutó con el combinado chapín y fue en la Liga de Naciones ante Guayana Francesa, República Dominicana y Belice.

Tras haber jugado sus primeros partidos con la selección comandada por Luis Fernando Tena, el atacante habló con la prensa y se mostró muy contento por su elección. Además, reveló cuál es su gran objetivo, de acá en adelante, con los guatemaltecos. Gran manera de ilusionar a todos los aficionados.

“En cada estadio que he jugado, hasta en Montreal, Canadá, se siente el apoyo de la gente guatemalteca y eso me da mucha alegría porque tengo personas que me están apoyando y eso se debe a la Selección. Quiero seguir triunfando con la selección y acá con mi club”, declaró en una entrevista con Mi Xelajú Fan.

Para finalizar, concluyó: "Fue la decisión correcta para mi carrera. Fue en el tiempo correcto por lo que se viene en el 2026 y con la Concacaf Nations League. Quiero seguir con la selección y jugando bien. El sueño es jugar un Mundial con Guatemala y creo que se puede lograr. Habrán muchas oportunidades para el 2026 y creo que podemos armar un buen equipo. Es importante tener jugadores en el extranjero para estar en ritmo y competir”.