La Selección de Guatemala Sub-20 comenzó con el pie izquierdo el Campeonato de la Concacaf, luego de caer 5-1 ante El Salvador y ayer en contra de todo pronostico se impuso 3-1 a Panamá, resultado con el que volvió a la vida para seguir con opciones de estar en la etapa final de la competición.

Rafael Loredo, técnico de la Azul y Blanco, se mostró contento por el resultado ante los canaleros, en especial porque era complicado recuperarse de una goleada en tan poco tiempo, pero a pesar de eso se logró hacerlo y se consiguió un resultado importante en sus aspiraciones por estar en octavos de final.

“Jugamos ante un gran equipo que tiene buenos jugadores, el partido pasadolo hicieron excelente, mis respetos para Panamá, pero nuestros muchachos pudieron jugar al futbol, la idea está, la tienen ellos, esta vez se puso mucho entusiasmo, deseo y ganas de hacer bien las cosas, el premio fue grande”, dijo Loredo.

“Después del resultado del partido pasado no es fácil recupararse, pero los muchachos mostraron carácter, determinación y me da mucho gusto por ellos. Hay que tener seguridad por lo que hacemos y nos gusta trabajar, ahora nos toca Aruba que no ha tenido suerte en sus partidos, pero saben llegar y son fuertes”, agregó.

Guatemala se enfrentará a Aruba mañana a las 14:00 horas, encuentro en el que con un empate le bastará para estar en los octavos de final, pero un triunfo en combinación de una serie de resultados en el de Panamá ante El Salvador le podría dar el segundo lugar.