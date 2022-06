El triunfo de Guatemala por 2-0 ante República Dominicana hizo que el pésimo arbitraje quedará en un lugar secundario. El mexicano Adonai Escobedo tuvo un pésimo desempeño y el error más grave lo cometió en complicidad con el línea Ibrahim Martínez al anular mal un gol de Rubio Rubín. Sobre esto, Luis Fernando Tena dio su opinión en conferencia de prensa.

Tras quedarse con los tres puntos de local, el estratega mexicano habló con los periodistas y fue consultado por los horrores arbitrales. El DT se mostró tranquilo al momento de analizar la situación y remarcó que las equivocaciones pueden suceder siempre. Gran manera de calmar sobre todo a los aficionados chapines.

"El arbitraje por costumbre o norma tengo la idea de no hablar, no calificarlos. Es muy dificil la labor del árbitro y todos se equivocan alrededor del mundo. A veces a favor y a veces en contra. Hay que dejarlos trabajar de la mejor manera", comenzó declarando Luis Fernando Tena ante la prensa.

Para finalizar con la polémica, el director técnico resaltó que durante la Liga de Naciones no sufrieron o no se sintieron perjudicados por los árbitros y dejó atrás la gran polémica de la noche: "Hemos tenido buenos arbitrajes, incluso de visitantes. Fueron muy buenos, no nos podemos quejar".

Tena también se refirió a lo estrictamente deportivo: "Si nos tardamos un poco en los cambios porque veía bien el funcionamiento. Veía al equipo bien metido y coordinado, seguían corriendo. Hasta que llegó el momento que metí jugadores desde el banco para refrescar, meter piernas nuevas. Entraron muy bien y levantaron el equipo cuando se nos estaba cayendo. Eso es algo que en este partido destaco, han entrado muy conectado y ha sido util".