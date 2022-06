Guatemala no pierde el tiempo y ya tiene programados sus siguientes juegos amistosos.

La Selección de Guatemala volvió este mes a las competiciones oficiales, luego que disputara la actividad de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023, en la que se ubica en el Grupo D de la Liga B, teniendo como contrincantes a Belice, Guayana Francesa y dos partidos versus República Dominicana, aunque no tuvo los resultados esperados.

La Azul y Blanco cayó ante los sudamericanos, luego empató de visita ante los dominicanos, pero de local se repuso al triunfar contra Belice y República Dominicana, por lo que la Federación de Guatemala no ha perdido el tiempo y ha gestionado dos encuentros de preparación que estarían disputándose en septiembre.

“En la próxima fecha FIFA tenemos dos juegos. Uno contra Colombia en Estados Unidos y el otro contra Honduras. También me están proponiendo en octubre, que no es fecha FIFA, pero lo tengo que coordinar con la Liga Nacional en Emiratos Árabes Unidos. Esperamos que se pueda porque no es fecha FIFA y tengo que hablar con los equipos para ver si podemos acomodar el calendario”, dijo Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut.

Por el momento, estos serían los únicos encuentros que tendría la Azul y Blanco, tomando en cuenta que no habrá Fecha FIFA hasta después de la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que se tienen que buscar rivales que deseen jugar y en lo interno se debe hacer un espacio en el calendario del Torneo Apertura 2022.

Guatemala inició en este 2022 una nueva era bajo la tutela del entrenador mexicano Luis Fernando Tena, con quien ha disputado 8 partidos, cuatro amistosos de los cuales ha ganado tres (El Salvador, Cuba y Haití) y empató uno (México) y cuatro oficiales, de los que ha triunfado en dos (República Dominicana y Belice), ha igualado en uno (República Dominicana) y cayó en otro (Guayana Francesa).