Toda Honduras consternada con el golpe bajo del Piojo Herrera a Reinaldo Rueda para dejarlo fuera del Mundial 2026: “Están acostumbrados”

Piojo Herrera lanzó un golpe bajo a Reinaldo Rueda con muy claras intenciones de dejarlo fuera de la Copa del Mundo. No solamente menospreció su esfuerzo, sino que explicó por qué ve a Costa Rica muy por encima de Honduras para esto.

Los Catrachos lideran el Grupo C de Concacaf, mientras que Los Ticos hacen las veces de escolta. Con los mismos puntos pero menos goles a favor, Haití se ubica en el tercer puesto. Mientras tanto, Nicaragua cierra el cuarteto con una unidad.

“La presión siempre existirá. En algunos lugares es más fuerte, en otros lugares no es tan fuerte… Al final de cuentas, eso lo tienes que saber manejar. Si en esta área hay dos equipos con presión para ir al Mundial, son México y Costa Rica“, dijo.

“Los demás, pueden ir o no pueden ir, y no pasa nada. A lo mejor se enojan, porque no clasificó, pero ya están acostumbrados. Costa Rica hizo costumbre ir mundiales y de que la gente exige, y los medios exigen… Los muchachos también”, explicó.

Piojo Herrera explica su trabajo como entrenador de Costa Rica en el proceso

Piojo Herrera lleva adelante una minuciosa labor para que sus dirigidos puedan quedarse con el boleto directo del Grupo C de Concacaf. Trata de tener a toda su plantilla conforme, los detalles alineados y que no se le escape ninguna cuestión.

“Tratamos de estar desglosando al rival con este microciclo, y con la gente que acompañe a quienes traigamos desde afuera. La presión está en todos lados, y bendito el que tiene presión. El que tiene presión, es un bendecido”, comentó.

“Tiene un trabajo exigente, es un tipo que tiene éxito y que, por supuesto, lo presionan para que dé los resultados que siempre ha dado, en cualquier ámbito. Sea el deportivo, el empresarial… El que tiene presión, es un bendecido”, cerró.