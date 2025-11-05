Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

Su regreso a Concacaf: Jorge Luis Pinto revela la oferta que recibió para llevar a una selección al Mundial 2026

Luego de haber tomado el mando de Costa Rica y Honduras en su momento, Jorge Luis Pinto reveló un llamado desde Concacaf.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Jorge Luis Pinto
© ConcacafJorge Luis Pinto

Luego de haber dejado huella en Concacaf al dirigir a selecciones como Costa Rica —con la histórica participación en el Mundial de Brasil 2014— y también en un proceso con la Selección de Honduras hasta 2017, Jorge Luis Pinto volvió a estar en el radar de la región.

Su nombre continúa generando interés en el ámbito internacional gracias a su experiencia y trayectoria, y recientemente confirmó que recibió una propuesta para regresar al fútbol de selecciones.

Entre Keylor Navas, Pato López y Wilson Palacios: Jorge Luis Pinto eligió al mejor futbolista centroamericano que dirigió

ver también

Entre Keylor Navas, Pato López y Wilson Palacios: Jorge Luis Pinto eligió al mejor futbolista centroamericano que dirigió

La oferta desde Concacaf por Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto reveló en una entrevista con el periodista “Chepe Bomba”, que recibió una propuesta para dirigir a la Selección de Haití con miras al Mundial 2026, una oferta que llegó a través de un empresario interesado en llevarlo a ese proyecto.

Jorge Luis Pinto – DT

Jorge Luis Pinto – DT

Sin embargo, el técnico explicó que la situación era complicada porque el equipo ya estaba en plena competencia, lo que dificultaba su incorporación en ese momento.

Recibí también una propuesta de la Selección de Haití de un empresario que me quiso llevar para allá, pero era complejo, ya se estaba en plena competencia“, comentó Jorge Luis Pinto en una entrevista con el periodista Chepe Bomba en su canal de Youtube.

Publicidad

Con esto, Jorge Luis Pinto confirma que su nombre sigue siendo considerado en el ámbito de Concacaf, donde mantiene reconocimiento por su trayectoria y experiencia.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Entre Keylor, López y Palacios: Jorge Luis Pinto eligió al mejor futbolista que dirigió
Fútbol Internacional

Entre Keylor, López y Palacios: Jorge Luis Pinto eligió al mejor futbolista que dirigió

Jorge Luis Pinto señala el problema que puede dejar a Costa Rica sin Mundial 2026
Costa Rica

Jorge Luis Pinto señala el problema que puede dejar a Costa Rica sin Mundial 2026

Pinto destrozó a los jugadores borrados de Alajuelense
Costa Rica

Pinto destrozó a los jugadores borrados de Alajuelense

Wanchope y Medford pelean por un lugar para volver a dirigir lejos de Costa Rica
Costa Rica

Wanchope y Medford pelean por un lugar para volver a dirigir lejos de Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo