Su regreso a Concacaf: Jorge Luis Pinto revela la oferta que recibió para llevar a una selección al Mundial 2026

Luego de haber dejado huella en Concacaf al dirigir a selecciones como Costa Rica —con la histórica participación en el Mundial de Brasil 2014— y también en un proceso con la Selección de Honduras hasta 2017, Jorge Luis Pinto volvió a estar en el radar de la región.

Su nombre continúa generando interés en el ámbito internacional gracias a su experiencia y trayectoria, y recientemente confirmó que recibió una propuesta para regresar al fútbol de selecciones.

La oferta desde Concacaf por Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto reveló en una entrevista con el periodista “Chepe Bomba”, que recibió una propuesta para dirigir a la Selección de Haití con miras al Mundial 2026, una oferta que llegó a través de un empresario interesado en llevarlo a ese proyecto.

Sin embargo, el técnico explicó que la situación era complicada porque el equipo ya estaba en plena competencia, lo que dificultaba su incorporación en ese momento.

Con esto, Jorge Luis Pinto confirma que su nombre sigue siendo considerado en el ámbito de Concacaf, donde mantiene reconocimiento por su trayectoria y experiencia.