Tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo son dos jugadores que se han acostumbrado a dar buenas noticias al mundo del fútbol. Ya sea por acciones o por su talento, le dieron mucho a sus aficionados. No obstante, en las últimas horas los dos viven situaciones inesperadas que los obliga a tomar cartas en el asunto.

Messi, por su parte, fue involucrado en una demanda millonaria en contra de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La estrella del Inter Miami se ausentó en dos partidos amistosos de la Selección de Argentina cuando el contrato pactado con la empresa organizadora exigía su presencia.

Según informó el diario argentino La Nación, el acuerdo decía que Messi debía estar al menos 30 minutos en cada uno de los dos partidos que se jugaron en 2025 contra Venezuela y Puerto Rico. El astro argentino vio el primero desde las gradas y en el segundo directamente no estuvo, ya que se fue a jugar un duelo clave con el Inter Miami.

Ante este escenario, la empresa organizadora que desembolsó siete millones de dólares por estos juegos demandó a la AFA, a Messi y a un agente FIFA. Por este motivo, las partes demandadas podrían afrontar un proceso judicial después de lo presentado por la parte demandante. La historia continuará a la espera de lo que decida la justicia de Miami, lugar en el que se presentó la demanda.

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Cristiano Ronaldo cierra uno de sus negocios en España por la baja rentabilidad

Cristiano Ronaldo no afronta ninguna demanda ni proceso legal como Messi, pero se vio obligado a tomar una decisión que tiene un fuerte impacto en España. CR7 vendió su cadena de gimnasios llamada CR7 Fitness by Crunch después de varios años de actividad.

A horas de medirse contra Al-Wasl por los cuartos de final de la AFC Cup con Al-Nassr, el portugués se desprendió de este negocio debido a una importante caída en la facturación.

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Como no había una rentabilidad, el personal de trabajo se vio reducido drásticamente. Después de este paso, llegó la decisión de vender todos los gimnasios ubicados en territorio español. Estos fueron adquiridos por un grupo relacionado a la UFC, con la idea de crear espacios para el boxeo, kickboxing o artes marciales mixtas.

Así lucen los nuevos gimnasios de UFC. (Foto: Diario Sport)

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En resumen

Lionel Messi enfrenta una demanda en Miami por ausentarse de amistosos con la Selección Argentina .

enfrenta una demanda en Miami por ausentarse de amistosos con la . La empresa organizadora demandó a la AFA y a Messi tras desembolsar siete millones de dólares por dos amistosos.

por dos amistosos. Cristiano Ronaldo vendió su cadena de gimnasios en España ante una caída en la facturación.