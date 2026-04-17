Pablo Izaguirre necesitó sólo tres palabras para explicar por qué Joel Campbell tiene un pie afuera de Alajuelense

La etapa de Joel Campbell en la Liga Deportiva Alajuelense parece estar entrando en su tramo final y, esta vez, no por una lesión ni por una decisión táctica puntual. El contexto es otro. Rendimiento irregular, críticas constantes y un contrato que se acerca a su vencimiento empiezan a marcar el camino.

El delantero, que llegó con expectativas altas por su trayectoria y jerarquía, nunca terminó de consolidarse en el equipo. Más allá de algunos momentos puntuales, su paso por la Liga no logró despegar como muchos esperaban, y eso se hizo sentir en la opinión de la afición.

A medida que se acerca junio, la incertidumbre crece. Su vínculo contractual está por terminar y, hasta ahora, no hay señales claras de una renovación. En tono paródico, el final parece escrito, aunque nadie lo haya confirmado oficialmente.

En medio de ese escenario, apareció una voz autorizada que puso en palabras lo que muchos piensan. Pablo Izaguirre, ídolo de Alajuelense, fue directo al analizar la situación de Campbell.

¿Qué dijo Pablo Izaguirre sobre Joel Campbell?

Tres palabras bastaron para entender todo: “No ha podido”, lanzó, en una frase que resume el proceso en apenas tres palabras. Un diagnóstico corto, pero contundente.

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Luego, Izaguirre profundizó un poco más y explicó lo que pasa con Joel Campbell en Alajuelense: no se quedó solo en la crítica. También reconoció las condiciones del jugador, dejando en claro que el problema no pasa por falta de talento, sino por la imposibilidad de reflejarlo en el campo de juego.

“Ha quedado en deuda con Alajuelense, pese a que sabemos lo que tiene”, agregó, marcando el contraste entre lo que se esperaba y lo que finalmente ocurrió.

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Así, el futuro de Joel Campbell empieza a aclararse sin necesidad de un comunicado. Porque cuando las voces internas hablan con esa claridad, el camino suele ser uno solo. Todo indica que el ciclo de una de sus apuestas más importantes está llegando a su cierre.

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Datos Claves

El contrato de Joel Campbell con la Liga Deportiva Alajuelense finaliza el próximo mes de junio .

con la finaliza el próximo mes de . El ídolo Pablo Izaguirre afirmó que el delantero ha quedado en deuda con el club.

afirmó que el delantero ha quedado en con el club. La etapa de Campbell en el equipo destaca por un rendimiento irregular y críticas constantes.