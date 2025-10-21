Keylor Navas y Carrasquilla buscan salir de la crisis: ¿A qué hora juega Pumas vs. San Luis y cómo ver el partido de Liga MX?

Pumas UNAM y Atlético San Luis tendrán su juego por la fecha 14 de la Liga MX, en lo que muchos consideran un partido de Liguilla adelantado. Ambos equipos están pegados en la tabla de posiciones, por lo que se jugarán todo por el todo.

Cada vez falta menos para el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2025, en el que Felinos y Tuneros pelearán hasta las últimas instancias por ocupar ese lugar que les permita avanzar a la siguiente etapa. Ciudad Universitaria en vilo.

Fútbol Centroamérica le deja a usted todos los datos que debe conocer acerca de este apasionante enfrentamiento. Del mismo, formarán parte dos de las grandes figuras de la región, el tico Keylor Navas y el canalero Adalberto Carrasquilla.

ver también Dieta rigurosa, ejercicios especiales y un secreto de miles de dólares: Keylor Navas revela la fórmula para mantenerse en la élite a los 38 años

¿Cuándo juega Pumas UNAM vs. San Luis por el Apertura 2025 de la Liga MX?

Pumas y Atlético San Luis jugarán el miércoles 22 de octubre a las 21:05 horas de Centroamérica (22:05 de Panamá y 23:05 ET de Estados Unidos). Será en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Dónde ver EN VIVO Pumas UNAM vs. Atlético San Luis por Torneo Apertura 2025?

El juego lo transmite ViX, tanto para Centroamérica como para las pantallas de los Estados Unidos.

¿Cómo llega Pumas UNAM a la fecha 14?

Pumas UNAM sacó un valioso empate 1-1 ante Monterrey del pasado fin de semana. El mismo les permitió continuar en el décimo lugar de la tabla general e ilusionarse así con una posible clasificación futura al certamen Play-Offs. Efraín Juárez no contará con Aaron Ramsey, Guillermo Martínez y José Macías.

ver también Golpea de lleno a Keylor Navas y Carrasquilla: Álvaro Morales destroza a Pumas con un mensaje que no gustará en Costa Rica ni Panamá

¿Cómo llega Atlético San Luis a la fecha 14?

Atlético San Luis viene de vencer 2-0 a Atlas, resultado por el que ascendió hasta la undécima posición de la tabla general. A tres victorias del puesto de Liguilla, no quiere dejar pasar su oportunidad. Juanpe Ramírez y César López llevan varios partidos sin ser convocados, y esta no fue la excepción a lo que parece ser regla.

Publicidad

Publicidad

Pumas UNAM vs. Atlético San Luis: historial reciente entre ambos equipos