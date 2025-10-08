La Inteligencia Artificial predice el resultado de Nicaragua vs. Haití por las Eliminatorias al Mundial 2026

Nicaragua y Haití se enfrentarán por la tercera fecha de la fase final del proceso de Eliminatorias al Mundial 2026, en su partido correspondiente al Grupo C. Los equipos saben que corren desde atrás para alcanzar los puestos de clasificación.

Honduras lideran su división de Concacaf. Por su parte, Costa Rica hace las veces de escolta. Con los mismos puntos pero menos goles a favor, los Blaugranas van en tercer puesto. Mientras tanto, La Pinolera cierra el cuarteto con un solo punto.

Desde Futbol Centroamérica, recurrimos a la Inteligencia Artificial para obtener un pronóstico bastante más certero de lo que vaya a ocurrir este 9 de octubre y, tras analizar duramente todos los datos cargados, nos regaló su veredicto final.

Nicaragua vs. Haití: Inteligencia Artificial da su veredicto

Contexto y antecedentes

Haití domina la serie histórica: ha ganado 6 partidos, Nicaragua solo 1, con 2 empates.

En los enfrentamientos recientes, Haití ha ganado los últimos tres choques contra Nicaragua sin encajar goles.

En esta eliminatoria, Nicaragua logró un empate importante frente a Costa Rica actuando de local.

Haití ha mostrado capacidad ofensiva, especialmente de contragolpe, y suele ser más efectivo en escenarios donde puede aprovechar fallas defensivas del rival.

Pronóstico

Teniendo en cuenta lo anterior, considero que Haití parte como favorito, pero no espero un resultado abultado, pues Nicaragua jugará con garra de local (o “casi local”, si el partido no es estrictamente en Managua). Mi predicción:

Nicaragua 0 – 1 Haití