Preocupación máxima en Costa Rica: el Piojo Herrera sufre con posible lesión de una pieza clave de La Sele para jugar con Honduras

La Selección de Costa Rica vive días decisivos en su lucha por clasificar al Mundial de Norteamérica 2026, y cualquier contratiempo puede cambiar por completo el panorama del equipo. El conjunto dirigido por Piojo Herrera se prepara para disputar dos partidos cruciales de las Eliminatorias de Concacaf: el primero ante Haití como visitante, y el segundo frente a Honduras en casa, donde se definirá su futuro.

Sin embargo, en las últimas horas se encendieron las alarmas en el entorno de La Sele. Uno de los jugadores claves para el entrenador mexicano sufrió una molestia física y podría perderse los duelos vitales de la próxima semana.

¿Cuál es la posible baja para Costa Rica?

Durante el compromiso del Riga FC en la liga de Letonia, el costarricense Orlando Galo tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 31 por una aparente lesión, lo que generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico del combinado nacional.

“Se encienden las alarmas en La Sele. Este viernes con el Riga, Orlando Galo salió de cambio al minuto 31 por aparente lesión. La Tricolor juega el próximo jueves ante Haití. Estamos a la espera del parte médico”, informó la prensa local apenas conocido el hecho.

Orlando Galo salió por una molestia en el último partido con su equipo. (Foto: FCRF)

La posible baja de Galo representaría un golpe importante para el esquema del Piojo Herrera, quien considera al mediocampista como una de las piezas más confiables por su versatilidad y equilibrio en la mitad del campo.

Publicidad

Publicidad

ver también Alerta total en Costa Rica: La Sele recibe una advertencia de CONCACAF que puede poner en riesgo su camino al Mundial 2026

Una noticia que trae calma

No obstante, las noticias más recientes traen un respiro al campamento costarricense. Según informó el periodista Kevin Jiménez, lo de Orlando Galo no pasaría de un susto.

“Lo de Orlando Galo solo fue un golpe. Se le harán estudios, pero nada grave me dicen. Se espera que viaje mañana sin problema para unirse a La Sele”, aseguró Jiménez en sus redes sociales.