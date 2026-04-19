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Al Wasl vs. Al-Nassr EN VIVO: minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo por la Liga de Campeones 2 de la AFC

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo, visita a Al Wasl en la ida de los cuartos de final de la AFC Liga de Campeones 2.

¡Hoy hay Liga de Campeones 2 de la AFC!

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se medirá como visitante ante Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos en el encuentro de ida correspondiente a los cuartos de final de la AFC Liga de Campeones 2.

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Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Al Wasl vs. Al-Nassr EN VIVO: minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo
© GettyAl Wasl vs. Al-Nassr EN VIVO: minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo afrontará un compromiso clave en el ámbito internacional este domingo 19 de abril de 2026, cuando se mida como visitante ante Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos en el encuentro de ida correspondiente a los cuartos de final de la AFC Liga de Campeones 2.

La principal duda de cara a este partido pasa por saber si Cristiano Ronaldo y las demás figuras del equipo estarán presentes. Mientras tanto, Al Nassr llega en un gran momento en el torneo local, ya que encabeza la Liga Profesional Saudí con 76 puntos y le saca una diferencia importante al Al-Hilal de Karim Benzema, que suma 68 y aún debe disputar un encuentro.

Con el final de la temporada cada vez más cerca, Jorge Jesús enfrenta la disyuntiva de apostar por su capitán en la competición continental o continuar con las rotaciones que le dieron resultado al equipo durante la fase de grupos.

No pudo completar el último partido: ¿Llega Cristiano Ronaldo a Al-Wasl vs. Al-Nassr por la Copa Asiática?

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