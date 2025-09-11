Después de la fecha FIFA de septiembre, volverá la actividad habitual en la Liga MX. Tanto Keylor Navas como Adalberto Carrasquilla dirán presentes en los Pumas UNAM por la octava fecha del Torneo Apertura. El equipo de Efraín Juárez necesita sumar para no alejarse de los primeros puestos.

El tico y el canalero no llegan de la mejor manera luego de no haber ganado ningún partido con sus respectivas selecciones. Ambos candidatos a quedarse con los cupos directos no pudieron pasar del empate en ninguno de los enfrentamientos que disputaron. Ahora, tendrán la oportunidad de revertir la situación en su club frente al Mazatlán del panameño Édgar Bárcenas.

ver también Mientras Keylor Navas gana 2 millones de dólares en Pumas, este es el jugoso salario que Anthony Martial ganará en Rayados de Monterrey

¿A qué hora ver Pumas vs. Mazatlán en Centroamérica?

Este viernes 12 de septiembre, los Pumas UNAM visitarán el Estadio El Encanto desde las 22 horas de Panamá y a las 21 horas en el resto de Centroamérica.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver el partido entre Pumas y Mazatlán por la jornada 8 de la Liga MX?

El encuentro de Pumas se podrá sintonizar en Centroamérica a través de Tubi México. Se trata de una aplicación gratuita que no cobra por sus servicios. Estará disponible para las regiones de Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Cualquier usuario de estos países podrá seguirlo sin restricciones.

¿Cómo llega Pumas?

El equipo comandado por Efraín Juárez no está pasando por su mejor momento. En lo que va de la Liga MX, apenas ganaron dos juegos de siete disputados. Suman nueve puntos y están en décimo lugar. Si hoy terminaría la fase regular, irían al play-in por un lugar en los cuartos de final. Por eso, necesitarán ganar para estar en las posiciones de acceso directo a la etapa final.

Publicidad

¿Cómo llega Mazatlán?

Mazatlán, por su parte, acumula una sola victoria en todo el campeonato. Solo pudo ganar en la segunda fecha ante Puebla. Desde entonces, registró dos empates y tres derrotas.