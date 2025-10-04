Juegan Keylor Navas y Carrasquilla: ¿A qué hora y cómo ver el clásico Pumas vs. Chivas por la Liga MX?

Pumas UNAM y Chivas jugarán por la doceava jornada de la Liga MX, en lo que será un partido clave respecto a las aspiraciones a la Liguilla de estos gigantes del fútbol mexicano. Se pronostica un enfrentamiento sumamente atrapante.

Con Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, los de Azul y Oro llegan a este juego en el décimo lugar de la tabla, con 13 unidades. Están a seis puntos de la sexta plaza, misma que les daría un lugar en la disputa de la venidera Liguilla MX.

¿Cuándo y a qué hora juegan Pumas UNAM vs. Chivas por la Liga MX 2025, jornada 12?

Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara se cruzarán este domingo 5 de octubre en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria desde las 19.00 horas de toda Centroamérica, lo que equivale a las 20.00 horas de Panamá y a las 21.00 horas ET de los Estados Unidos. Será por la doceava jornada de la actual Liga MX.

¿Dónde ver EN VIVO Pumas UNAM vs Chivas por esta jornada 12 de la Liga MX?

El juego lo transmite por TV en México Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por Univisión y TUDN.

¿Cómo llega Pumas UNAM a la fecha 12 de la Liga MX?

Para este partido, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, Pumas no va a contar con Efraín Juárez, que está sancionado. Tampoco con Guillermo Martínez debido a que el futbolista será baja por lesión para el resto del Torneo Apertura.

¿Cómo llega Chivas a la jornada 12 de la Liga MX?

Chivas llega bastante mejor que su oponente en cuestiones de salud, con leves mejorías para el caso. Roberto Alvarado todavía no volverá, pero el equipo logró recuperar a Erick Gutiérrez y le dio otra opción a Gabriel Milito para el juego.

Pumas UNAM vs. Chivas de Guadalajara: historial completo entre ambos clubes

Desde que la Liga MX tiene torneos cortos, Pumas y Chivas se enfrentaron en 67 ocasiones previas. Los de Guadalajara dominan la serie con 23 triunfos, mientras que Los Universitarios lograron 14, y hubo 30 empates en total, a partir de 1996.