Otra baja en La Selecta: Bolillo Gómez enciende las alarmas de El Salvador mientras Panamá celebra camino al Mundial 2026

Otro futbolista está en la cuerda floja de cara a los próximos partidos de Eliminatorias Concacaf.

Por Juan Cruz Russo

Otra baja en El Salvador: sufre Bolillo Gómez y lo celebra Panamá.
El Salvador enciende las alarmas por otra posible baja para la siguiente ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. La plantilla se ve sumamente debilitada, más aún si llega a confirmarse esta ausencia. Mientras tanto, Panamá celebra todo.

Se trata de Jorge Cruz, quien no se ha presentado a ninguna de todas las fechas de entrenamiento de esta semana. Trascendió que su ausencia es por un asunto de índole familiar. No se confirmó si estará disponible para los próximos juegos.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, liderado sorpresivamente por Surinam. Mientras tanto, La Canalera ocupa el tercer lugar y, por último está Guatemala, para darle cierre al cuarteto. Todavía quedan cuatro jornadas.

La Selecta recibe una buena noticia: Henry Romero continúa con su recuperación

Uno de los principales dolores de cabeza de Hernán Darío Gómez, es la dolencia de Henry Romero. Por un paso en falso y trabó su pie en la grama, lo que llevó a que padezca una condromalacia rotuliana en su rodilla derecha. Los tiene en vilo.

Si bien se creía que el proceso de rehabilitación iba a impedirle participar de esta doble fecha del proceso clasificatorio, aún no fue descartado. Los juegos serán en el Estadio Cuscatlán 10 de octubre ante Panamá y el día 14 contra Guatemala.

Para alegría de Bolillo, la suerte parece estar de su lado. Un video confirma que se puede creer en una recuperación de velocidad supersónica. En el mismo, se vio a Romero con trabajos de carga y estabilidad para fortalecer su rodilla derecha.

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos de El Salvador en la tercera fase

  • Local vs. Panamá, 10 de octubre.
  • Local vs. Guatemala, 14 de octubre.
  • Visita vs. Surinam, 13 de noviembre.
  • Visita vs. Panamá, 18 de noviembre.

