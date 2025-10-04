“La mejor del mundo”: desde Olimpia impactan a toda Centroamérica con lo que dicen antes de enfrentar a Alajuelense

Olimpia y Alajuelense se cruzarán en la Copa Centroamericana 2025, por la llave de semifinales de la misma. Se espera una serie apasionante, que le otorgue a la competencia toda la emoción que merece. La previa se calienta cada vez más.

El primero de los partidos será el 23 de octubre en el Estadio Alejandro Morera Soto, mientras que el segundo se disputará el día 30 del mismo mes, pero en el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera. Una semana a puro fútbol de alto nivel.

ver también Edwin Rodríguez toma una de las decisiones más importantes en su carrera: la Selección de Honduras y Olimpia conocen su sentencia

La sorpresa de la semana llegó de la mano de Rafael Villeda, presidente del club de Honduras. Se despachó con un mensaje a través de sus redes sociales, en el que deslizó una elegante indirecta para con todos los aficionados de La Liga.

Publicidad

Publicidad

“¡Gracias a Dios logramos dar un paso más! Gracias, olimpistas, por apoyar a nuestro querido Olimpia. Una vez más, demostraron que son la mejor afición del mundo. Y gracias a nuestros muchachos, al profe Espinel y al resto del Cuerpo Técnico por esta gran alegría”, sentenció Villeda en su cuenta oficial de X.

Tweet placeholder

Publicidad

Olimpia y Alajuelense será un partido complicado: mensaje del jugador Jorge Benguché

Jorge Benguché habló de los próximos partidos de la Selección de Honduras en las Eliminatorias al Mundial 2026. Entiende a Costa Rica como uno de los más duros rivales del Grupo C, aunque no le resta importancia a Nicaragua y Haití.

Publicidad

“Sabemos que contra Costa Rica va a ser un lindo partido por la rivalidad de estos países. No tengo dudas de que va a ser un partido muy difícil, muy peleado, pero creo que todos en el equipo nos vamos a preparar muy bien, para que las cosas salgan bien Uno se esfuerza y trabaja para eso”, analizó.

Publicidad

ver también Honduras lo celebra: Jorge Benguché dice lo que pocos se animan sobre Costa Rica y amenaza a Alajuelense

“En lo personal, llego con muchas ganas, con mucha actitud. Quiero hacer todas las cosas bien, quiero que al equipo le vaya bien, para que podamos sacar un resultado positivo. Nosotros salimos a hacer nuestro trabajo, a tratar de ganar la serie, y se dio. Ahora lo estamos disfrutando por todo”, explicó.

Por Liga Deportiva Alajuelense, próximo oponente en le Copa Centroamericana, Benguché dijo: “Sabemos que es un equipo difícil, muy fuerte. Todos saben lo que significa Alajuela y nos vamos a preparar bien para jugar ese partido. Vamos a luchar, a tratar de dejarlo todo en el campo”.

Publicidad