Guatemala vs. El Salvador: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

La fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 continuará este jueves con un duelo muy atractivo del Grupo A. La Selección de Guatemala recibirá a la Selección de El Salvador en el Estadio Cementos Progreso, en un partido que promete emociones fuertes y un gran ambiente en la capital chapina.

¿A qué hora juega Guatemala vs. El Salvador por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Las selecciones de Guatemala y El Salvador volverán a verse las caras este jueves 4 de septiembre a las 8:00 p.m., en el Estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca

¿Cómo ver Guatemala vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

En Guatemala se puede ver a través de TIGO Sports y en El Salvador se puede seguir en Canal 4 TCS.

¿Cómo ver Guatemala vs. El Salvador desde Estados Unidos?

El partido entre Guatemala vs El Salvador para quienes estén en Estados Unidos, se podrá ver desde las 22.00 horas, tiempo del Este, según el sito de Concacaf disponible en CBSSN, Fubo Sports y Telemundo.

¿Cómo llega Guatemala?

Guatemala disputará su quinta Ronda Final de Concacaf tras avanzar como segundo del Grupo E en la fase previa. Con el impulso de haber llegado a semifinales en la Copa Oro 2025 bajo el mando de Luis Fernando Tena y la aparición de jóvenes talentos como Olger Escobar, la afición chapina se ilusiona con un nuevo capítulo en su camino mundialista.

¿Cómo llega El Salvador?

Por otro lado, El Salvador afrontará su octava Ronda Final de Concacaf con la ilusión de regresar a un Mundial tras más de 40 años. La Selecta llega invicta desde la fase previa y con un historial favorable ante Guatemala, lo que alimenta la confianza de un equipo que buscará dar un golpe de autoridad pese a la presión de jugar en territorio chapín.

Historial entre Guatemala y El Salvador

A lo largo de 75 enfrentamientos, Guatemala domina la serie con 34 victorias y 89 goles a favor, mientras que El Salvador ha conseguido 18 triunfos con 64 anotaciones. Además, se registran 23 empates, lo que refleja la intensidad de una rivalidad histórica en el fútbol centroamericano.

