“No somos culpables”: Bolillo Gómez expone al real responsable de la eliminación virtual de El Salvador

El Estadio Cuscatlán fue escenario de una nueva decepción para la afición salvadoreña. La selección de El Salvador cayó 1-0 ante Guatemala por la cuarta jornada de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, resultado que deja a la “Selecta” prácticamente sin opciones en la tabla de posiciones del Grupo A.

El gol de Óscar Santis para los chapines no solo selló la derrota, sino que también profundizó la crisis deportiva que arrastra el fútbol salvadoreño. Tras el pitazo final, el técnico Bolillo Gómez habló ante los medios con tono sereno pero contundente, dejando claro que, a su juicio, los verdaderos responsables de la situación actual no son los jugadores ni el cuerpo técnico.

¿Qué dijo Bolillo Gómez sobre la derrota de El Salvador?

“Aquí nos pueden señalar a nosotros, a los jugadores, a la selección. El problema no está ni en nosotros ni en la selección, es más de fondo”, expresó el entrenador de El Salvador, dejando entrever que la raíz de los problemas es estructural y no meramente futbolística.

Gómez, quien asumió el mando hace apenas seis meses, insistió en que la crisis salvadoreña es consecuencia de años de desorganización: “Llevamos seis meses y no somos culpables de no ir al Mundial, no somos culpables de lo que está viviendo la selección. La Federación iba a ser sancionada y cerrada”.

Tweet placeholder

El técnico, mundialista con varias selecciones, también señaló la necesidad de un trabajo a largo plazo que permita reconstruir la base del fútbol salvadoreño:

“El Salvador como selección debe tener mucho trabajo por delante, para que los futbolistas lleguen con más tranquilidad”, añadió.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, el Bolillo fue enfático en su defensa del grupo de jugadores, muchos de ellos jóvenes y con poca experiencia internacional: “Ni estos muchachos ni nosotros somos los culpables, el problema viene de mucho antes”, sentenció.