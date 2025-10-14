El Salvador vs. Guatemala: las alineaciones para el partido decisivo por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Este martes, las selecciones de El Salvador y Guatemala protagonizarán un encuentro decisivo en el Estadio Cuscatlán que impactará directamente en sus posibilidades de clasificar al Mundial 2026 a través de las Eliminatorias Concacaf.

Ambos equipos se encuentran en el sótano del Grupo A, con 3 y 2 puntos, respectivamente, por lo que les urge ganar para llegar a la próxima fecha FIFA con posibilidades de aspirar al boleto directo para la cita mundialista. O, al menos, al repechaje que albergará Estados Unidos en marzo.

Luis Fernando Tena llega sin bajas al duelo en San Salvador, pero con un grupo golpeado por el empate 1-1 que les arrancó en el último suspiro Surinam, líder de la zona junto a Panamá. Iba a ser su primera victoria en esta tercera ronda.

Sin embargo, los dirigidos por Hernán “Bolillo” Gómez están todavía más mermados. Después de perder 1-0 con los panameños en un juego signado por polémica arbitrales en el Cuscatlán, sufrieron las bajas de Bryan Landaverde (suspendido), Carlos Martínez y Roberto Domínguez (lesionados), quienes fueron reemplazados por Elmer Bonilla y Kianno Casamalhuapa.

La alineación de la Selección de Guatemala para enfrentar a El Salvador

Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Nicolás Samayoa, José Pinto, José Morales; Stheven Robles, Rodrigo Saravia, Jonathan Franco; Oscar Santis, Darwin Lom y Rudy Muñoz.

El once de la Selección de El Salvador para recibir a Guatemala

Mario González; Jefferson Valladares, Rudy Clavel, Ronald Rodríguez, Julio Sibrián, Adan Clímaco; Darwin Cerén, Mauricio Cerritos, Marcelo Díaz; Nathan Ordaz y Bryan Gil.

