Cómo es el nuevo formato del Mundial Sub 17: 48 equipos, más partidos y cambios históricos de FIFA en Qatar 2025

El Mundial de Qatar 2025 marcará un antes y un después en la historia del fútbol formativo. Por primera vez, el torneo que reúne a las futuras estrellas del fútbol mundial se disputará con 48 selecciones, entre las cuales estarán las centroamericanas Costa Rica, Honduras, El Salvador y Panamá. Además, a partir de esta edición, el certamen adoptará un formato anual y tendrá sede fija en Qatar hasta 2029, consolidando un proyecto de continuidad y expansión impulsado por la FIFA.

Lejos de ser un simple cambio organizativo, esta transformación representa una apuesta ambiciosa por la globalización y profesionalización del fútbol juvenil. El torneo se disputará del 3 al 27 de noviembre de 2025, y convertirá nuevamente a Qatar —con su infraestructura de primer nivel y la experiencia del Mundial 2022— en el epicentro del fútbol mundial. Esta nueva estructura busca darle al certamen estabilidad, previsibilidad y un rol permanente en el calendario global.

Nuevo formato del Mundial Sub-17

La expansión de 24 a 48 equipos multiplica las oportunidades para las federaciones emergentes. En esta edición, el formato contará con doce grupos de cuatro selecciones, avanzando a octavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. El objetivo es claro: ampliar el alcance del torneo y ofrecer un escenario competitivo para países con menor tradición futbolística, abriendo puertas al descubrimiento de nuevos talentos en todos los continentes.

Por primera vez, participarán selecciones como Fiyi, Zambia y El Salvador, que debutarán en esta categoría mundialista. Para estas naciones, el torneo representa un escaparate sin precedentes; para las potencias tradicionales, como Brasil, Francia o España, será un desafío adaptarse a la diversidad de estilos y la intensidad competitiva que traerá esta expansión. El Mundial Sub 17 se consolida así como un reflejo del nuevo orden global del fútbol.

El incremento de participantes también amplía el radar de observación para clubes y ojeadores internacionales. Este campeonato será un laboratorio del futuro, donde podrían surgir los próximos ídolos del balompié mundial. Además, la FIFA transformará el certamen en un evento anual, dejando atrás su tradicional formato bienal, con el propósito de que cada generación juvenil tenga la oportunidad de disputar su propio Mundial y de potenciar el desarrollo continuo del talento joven.

De acuerdo con la FIFA, esta nueva frecuencia permitirá fortalecer los programas formativos de las federaciones, crear una estructura más sólida en las categorías menores y conectar de manera progresiva los procesos Sub 17, Sub 20 y Sub 23. En lo deportivo, el reto será exigente: mayor carga de partidos, planificación constante y gestión del rendimiento. Pero, por encima de todo, el Mundial Sub 17 de Qatar 2025 representa más oportunidades, más visibilidad y más sueños para las nuevas generaciones que comienzan a escribir la próxima página del fútbol mundial.

