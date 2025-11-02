Es tendencia:
Costa Rica vs. Emiratos Árabes: ¿A qué hora juegan y cómo ver por TV y ONLINE el debut de La Sele? Mundial Sub 17 Qatar 2025

Costa Rica vs. Emiratos Árabes: toda la información para ver el debut de La Sele en el Mundial Sub-17. Descubre todos los detalles.

Por Marcial Martínez

Costa Rica vs. Emiratos Árabes: Mundial Sub-17
Costa Rica vs. Emiratos Árabes: Mundial Sub-17

La Selección de Costa Rica Sub-17 está lista para debutar en el Mundial de Qatar 2025 y lo hará enfrentándose a Emiratos Árabes Unidos, en un duelo que marcará el inicio del camino de la ‘Sele’.

El combinado nacional al mando de Rándall Row busca arrancar con el pie derecho y demostrar su potencial en un torneo que reúne a las mejores promesas del fútbol mundial en dicho torneo organizado desde FIFA.

Costa Rica vs Emiratos Árabes: ¿A qué hora juegan? Mundial Sub 17 Qatar 2025

Costa Rica Sub-17 debutará en el Mundial de Qatar 2025 este lunes 3 de noviembre ante Emiratos Árabes Unidos. El compromiso está programado para las 6:30 a. m. (hora de Costa Rica)

Costa Rica vs. Emiratos Árabes : ¿Cómo ver el debut de La Sele? Mundial Sub 18 Qatar 2025

El debut de Costa Rica frente a Emiratos Árabes Unidos en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 podrá verse en Canal 7 y también estará disponible por TDMAX.

Pero recordemos que todos los partidos del Mundial Sub 17 también se ofrecerán en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundo.

¿Cómo llega Costa Rica?

Costa Rica Sub-17 llega al Mundial con la misión de reaccionar y mostrar una mejor versión tras resultados complicados en sus últimos partidos amistosos. La Sele cayó en sus tres partidos recientes, dos ante Colombia y uno frente a Estados Unidos.

28/06/25 – Costa Rica 1-2 Colombia

28/06/25 – Costa Rica 0-2 Colombia

24/03/25 – Costa Rica 2-4 Estados Unidos

¿Cómo llega Emiratos Árabes?

Emiratos Árabes Unidos Sub-17 en su último fogueo amistoso goleó 3-0 a Ucrania. Sin embargo, Antes de eso, cayó 3-1 ante Uzbekistán en la Copa Asiática Sub-17.

