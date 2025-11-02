Afecta a Honduras y Costa Rica: FIFA mete mano en Concacaf con una medida que puede cambiar el rumbo al Mundial 2026

Con la llegada del mes de noviembre, las selecciones que integran la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 se preparan para afrontar el tramo más decisivo de la clasificación.

En el Grupo C, todo apunta a una definición para el infarto entre Honduras y Costa Rica. Los catrachos, dirigidos por Reinaldo Rueda, marchan líderes con 8 puntos, mientras que la Tricolor de Miguel “Piojo” Herrera los sigue de cerca con 6 unidades. Ambos conjuntos se enfrentarán en San José en la última jornada, pero antes tendrán otro desafío: La Sele visitará a Haití y Honduras recibirá a Nicaragua.

FIFA interviene en Concacaf

De cara a estas fechas cruciales, la FIFA tomó una decisión que podría alterar el desarrollo del cierre eliminatorio. Según reveló el diario La Nación, el máximo ente rector del fútbol mundial sugirió a Concacaf realizar una modificación en los horarios de los partidos decisivos, con el objetivo de evitar que las selecciones jueguen con la calculadora en la mano.

La propuesta fue aceptada por la confederación, que decretó un ajuste de horario en el Grupo C. Inicialmente, el encuentro entre Haití y Costa Rica estaba programado para el 13 de noviembre a las 6:00 p. m. (hora de Centroamérica), en el Estadio Ergilio Hato, en Curazao. Tras la recomendación de la FIFA, el partido fue reprogramado para las 8:00 p. m., coincidiendo con el Honduras vs. Nicaragua, que se disputará a la misma hora en territorio pinolero.

El juego de La Sele ante Haití cambia de horario (FCRF).

La medida busca garantizar la equidad deportiva en el cierre del grupo, ya que, como estaba establecido inicialmente, Honduras tendría la ventaja de conocer el resultado del duelo de Costa Rica antes de saltar al campo.

Además, en el Grupo B, donde se disputa otro cupo directo, también se aplicó el mismo criterio: el encuentro entre Bermudas y Curazao, originalmente fijado para las 4:00 p. m. del 13 de noviembre, fue movido a las 6:00 p. m., justo la misma hora en la que comenzará el partido entre Trinidad y Tobago y Jamaica.