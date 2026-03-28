Yamil Bukele toma decisión con Águila antes de su partido contra FAS

La FESFUT confirmó que Águila cumplió con los requerimientos del Comité de Licencias de Clubes, asegurando así la disputa del esperado “Clásico nacional” ante FAS este fin de semana, en un partido clave dentro del Torneo Clausura 2026.

ver también Yamil Bukele y la Fesfut no tienen piedad al castigar a equipo histórico de El Salvador

El equipo migueleño se encontraba bajo presión por parte de Yamil Bukele luego de que su plantel denunciara el impago de más de un mes de salario, lo que encendió las alarmas y obligó a las autoridades a intervenir de manera inmediata.

Ante esta situación, el Comité de Licencias estableció un plazo límite para que el club presentara las planillas originales de pago, comprobantes firmados por los jugadores y los respectivos estados de cuenta bancarios, advirtiendo que de no cumplir, se exponía a la suspensión del partido e incluso a riesgos mayores en la categoría.

Finalmente, Águila respondió dentro del tiempo estipulado y entregó toda la documentación requerida, confirmando el pago de los honorarios correspondientes a la totalidad de su plantel, lo que le permitió evitar sanciones deportivas.

Se juega el Clásico nacional

Con el tema administrativo resuelto, los negronaranjas ahora centran su atención en lo deportivo, ubicándose en la sexta posición con 23 puntos, en una tabla muy apretada donde cada resultado puede marcar diferencia.

ver también Piden ayuda a Bukele: Jugadores de un histórico de El Salvador esperan que les paguen su sueldo

Por su parte, FAS llegará como líder invicto del torneo, elevando la exigencia para un Águila que buscará dar el golpe en casa y demostrar que, pese a las dificultades recientes, está listo para competir en uno de los duelos más esperados del fútbol salvadoreño.

Publicidad