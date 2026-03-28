Yamil Bukele y la Fesfut no tienen piedad al castigar a equipo histórico de El Salvador

El Comité Disciplinario de la Federación Salvadoreña de Fútbol dio a conocer las sanciones correspondientes a la jornada 15 del Torneo Clausura 2026, dejando a Alianza como el equipo más afectado tras su duelo ante Firpo.

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El conjunto capitalino recibió duros castigos luego de las múltiples expulsiones, por lo que afrontará su próximo compromiso con importantes bajas en el plantel, comprometiendo su rendimiento en la recta final del torneo salvadoreño.

El caso más severo es el de Matías Steib, quien fue sancionado con tres partidos de suspensión y una multa de $200, convirtiéndose en la ausencia más sensible para el equipo albo.

Por su parte, Narciso Orellana deberá cumplir dos juegos de castigo además de una multa de $150, mientras que Christopher Guardado y Alejandro Henríquez recibieron una suspensión cada uno, este último tras ser expulsado por doble amonestación.

Golpe fuerte para Alianza

Las sanciones se originaron durante la derrota ante Firpo, un encuentro que terminó desbordándose en intensidad y dejó consecuencias disciplinarias importantes para los capitalinos.

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Con este panorama, Alianza llegará mermado a su duelo frente a Platense, en un momento clave del campeonato donde deberá reorganizar su esquema y buscar soluciones ante la ausencia de varias de sus piezas habituales.

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