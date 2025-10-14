Todo El Salvador en alerta por el robo de dos figuras a las que buscan desde Sudamérica: “Los tienen vigilados”

El Salvador se encuentra ante la presión que Perú impone para llevarse a dos de sus joyas más prometedoras. Si bien ya defendieron los colores, todavía no tienen lo necesario como para quedar blindados ante la FIFA. Tendrán que apresurarse.

Mayson Barillas y Gabriel Sorto jugaron de gran manera con La Selecta U16, tal como informó el influencer César Mosquera a través de su cuenta oficial de X, la plataforma anteriormente denominada Twitter. Por ahora, no alcanza para el sello.

Barillas, 10 y capitán, convirtió cuatro goles y concretó dos asistencias. En tanto, Sorto metió dos tantos y dio dos pases definitorios como titular fijo con la siete sobre sus espaldas. Ambos mantienen las estadísticas a lo largo de cuatro juegos.

Los dos jugadores se encuentran bajo la atenta lupa de la Federación Peruana de Fútbol. Por sus rendimientos superlativos es que “los tienen vigilados”, y aparecen como opción para el entrenador Ignacio González, que los pidió reiteradamente.

El Salvador y Panamá protagonizaron uno de los partidos más polémicos de esta tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Los errores arbitrales hicieron que los puntos se pintaran de rojo, para que las caras largas tengan un tinte azulado.

Tras el controvertido encuentro, Hernán Darío Gómez pidió que FESFUT iniciara un reclamo en la FIFA para con los fallos del árbitro Drew Fischer. Consideró que los mismos tuvieron injerencia directa en el resultado del partido, con revés 1-0.

Según informó el periodista Christian Peñate, la Federación Salvadoreña no duró en su posición agresiva para con los canaleros. Depuesta su actitud, explicaron de qué se trata la decisión. Están apegados a lo que dicen las reglas de este juego.

“Dirigente FESFUT descarta que se vaya a enviar protesta a FIFA por yerros del árbitro Fischer”, explicó Peñate a través de su cuenta de X. “En el reglamento de competencia, todos los fallos arbitrales son inapelables”, finalizó en su escrito.