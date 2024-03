Los futbolistas Brayan y Mayer Gil, quienes esperaban ansiosos representar a El Salvador en el encuentro contra Argentina en el Lincoln Financial Field, se han visto impedidos de hacerlo debido a problemas de documentación. Aunque la embajada estadounidense ha aprobado sus visas, aún no han recibido sus pasaportes, lo que ha dejado a ambos jugadores en tierra salvadoreña.

Este problema se suma al relató su padre y representante en el que reveló la situación ha sido complicada desde su llegada a tierras cuscatlecas. Alegó que fueron maltratados, que nadie los recibió adecuadamente y que se encontraron solos en un hotel sin la asistencia necesaria. Incluso, señaló que los de administración del lugar les sugirieron retirarse.

El director deportivo de selecciones nacionales en la Fesfut, el portugués Diogo Gama, confirmó la situación y expresó que están a la espera de la entrega de los pasaportes por parte de la embajada estadounidense. Una vez recibidos, los hermanos Gil serán rápidamente trasladados para unirse al equipo.

¿Por qué Brayan y Mayer Gil no jugará ante Argentina?

“Los hermanos Gil no están aquí porque la embajada todavía no ha liberado los pasaportes con las visas. En el momento que la embajada nos dé los pasaportes los metemos en el avión y vienen. Estoy en comunicación constante con sus clubes (Deportes Tolima y Alianza). A nosotros nos gustaría tenerlos a los jugadores. No está en nuestro control”, reveló Diogo Gama.

¿Qué partido podrán jugar los hermanos Gil con El Salvador?

Si la documentación llega en las próximas horas, Brayan y Mayer podrán integrarse a la convocatoria de El Salvador para el amistoso contra Honduras, programado para el 26 de marzo en el Shell Energy Stadium. Sin embargo, la incertidumbre persiste mientras esperan la resolución de este inconveniente burocrático.

Esto suma un problema más de los que ya sufrieron los hermanos Gil, y que su padre denunció. Veremos como se termina solucionando esto, desde la Federación quieren evitar otro problema con un legionario como les sucedió con Alex Roldán.

