Cristian Gil Mosquera, padre y representante de los futbolistas Brayan Gil Hurtado, figura en Colombia, y Mayer Gil Hurtado, ha expresado su molestia por el trato recibido por parte de la Federación de El Salvador hacia sus hijos durante la última convocatoria a la selección nacional.

En una entrevista para el programa radial “Güiri al Aire”, denunció que al llegar a tierras salvadoreñas sus hijos no fueron atendidos por ningún representante de la FESFUT y no se les proporcionó desayuno a pesar de haber llegado al país después de un largo viaje desde Colombia. Además, lamentó que no se les haya asignado un plan de trabajo físico durante su estadía en el país.

¿Qué dijo Cristian Gil sobre lo que le sucedió a sus hijos?

El padre de Brayan y Mayer Gil declaró: “Mayer y Brayan llegaron a la FESFUT ayer (domingo) por la noche y no los atendió nadie, ni desayuno les dieron ese día. La gente de la FESFUT los pasaron a traer al aeropuerto y los llevaron al hotel de la FESFUT. Una secretaria les dijo a ellos que se fueran a la casa luego que no les dieron desayuno”.

La falta de atención y planificación por parte de la federación ha generado preocupación en Gil Mosquera, quien teme que sus hijos pierdan ritmo de juego al no entrenarse durante varios días. Asimismo, expresó su descontento por la falta de respuesta por parte de la Federación ante sus reclamos.

¿Qué respuesta hubo por parte de la FESFUT?

Cristian Gil Mosquera reveló: “No he tenido respuesta de la FESFUT al respecto. Yo los dejé allá esta mañana para la cita de la Embajada, pero tras la cita regresaron a la casa, si ellos no entrenan en estos días que estarán acá van a perder ritmo de juego”.

Y agregó: “No sé si les han ofrecido las canchas de la FESFUT para trabajar, me los dejaron a la casa. No sé si hay alguien en la FESFUT que les asigne un trabajo específico. Después los equipos no los van a querer prestar y los muchachos son los perjudicados, ambos vienen siendo clave con sus equipos”.

La polémica en torno al trato a los futbolistas por parte de la federación salvadoreña deja en evidencia la importancia de una gestión adecuada por parte de las autoridades deportivas para garantizar el bienestar y el desarrollo de los jugadores de fútbol en el país.

