Alex Roldán confirmó su renuncia a la Selección de El Salvador. El futbolista del Seattle Sounders de la MLS había declinado la convocatoria de David Dóniga para la fecha FIFA de marzo, al igual que Eriq Zavaleta, y este martes finalmente descartó todo tipo de posibilidad de regresar en el futuro. Inclusive para las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Desde la salida de Hugo Pérez, el lateral de 27 años había puesto en duda su continuidad en la Selecta, pero no se había referido al tema puertas para afuera: “Pretendía tomarse un respiro, darse un tiempo y valorar, sencillo”, reveló meses atrás Rubén de la Barrera, quien se sentó en el banquillo nacional por menos de 90 días, tras hablar con Roldán.

¿Qué dijo Alex Roldán sobre su retiro de la Selección de El Salvador?

“Lo pensé mucho. Obviamente es una decisión difícil de tomar, pero seguir adelante para mí era complicado, creo que fue mejor que le permitiera a otra persona tener la oportunidad porque no estaba completamente comprometido y también estoy decepcionado con la forma en que funcionan las cosas allá (en El Salvador). Así que es una decisión difícil, pero creo que es la mejor para mí”, le dijo Alex Roldán al periodista Niko Moreno.

El ahora ex capitán de la Azul y Blanco eligió no profundizar en los motivos que generaron su disgusto y decantaron en su alejamiento: “Solo lo que está pasando allí, como están las cosas, no daré detalles”, insistió ante la repregunta de los periodistas que asistieron al entreno de Seattle Sounders.

Además, confirmó que su paso al costado no está motivado por el deseo de unirse a otra selección: “Honestamente, fue una de las mejores experiencias que he tenido. Competir contra jugadores realmente talentosos es algo con lo que todo niño sueña, así que definitivamente lo doy por sentado”, aseguró.

¿Cuántos partidos jugó Alex Roldán con El Salvador?

Desde que debutó el 12 de julio de 2021, en el duelo contra Guatemala por la fase de grupos de la Copa Oro, Alex Roldán jugó un total de 20 partidos con la Selecta y anotó 3 goles. El primero de ellos fue en el citado triunfo 2-0 ante los chapines, el segundo se lo hizo a Jamaica (1-1) en las eliminatorias a Qatar 2022 y también le anotó a Corea del Sur (1-1) en un amistoso.

