El entrenador español Rubén de la Barrera causó conmoción al comunicar su renuncia como director técnico de la selección nacional de El Salvador este lunes, a tan solo tres meses de haber aceptado el puesto y sin haber conseguido victorias en su corto periodo al frente del equipo. Desde Fútbol Centroamérica repasaremos cuál es el valor actual de La Selecta según los números de Transfermarkt.

Esta decisión repentina ha suscitado una ola de especulaciones y ha abierto un abanico de preguntas acerca del rumbo próximo de la selección salvadoreña, dejando un vacío en la dirección técnica y planteando desafíos significativos para quien sea su sucesor.

Cabe destacar que Rubén de la Barrera tomó las riendas de la selección salvadoreña el 19 de septiembre, asumiendo el mando en cuatro encuentros en los que, desafortunadamente, no consiguió guiar al equipo hacia la victoria. Durante su corta dirección técnica, la tendencia adversa de la selección mayor de El Salvador se mantuvo inalterada, continuando así la serie de resultados desfavorables que ya venía experimentando la escuadra bajo el liderazgo de su predecesor, Hugo Pérez, extendiendo por más de un año la ausencia de triunfos.

¿Cuál es el valor de la Selección de El Salvador según Transfermarkt?

Luego de la marcha de Rubén de la Barrera como entrenador de la Selección de El Salvador, según los registros de Transfermarkt, La Selecta actualmente tiene un valor en el mercado de 3,48 millones de dólares. Para aumentar esta cifra deberá trabajar mucho y sobre todo, darle estabilidad y seguridad al equipo con un nuevo estratega al mando donde puedan proyectarse.

¿Qué dijo Rubén de la Barrera tras su salida de El Salvador?

“La verdad es que en El Salvador me he sentido como pez en el agua, dejo muchísimos amigos, y recientemente se ponen en contacto conmigo un club de Primera División de una liga importante y me transmiten el deseo de contar conmigo. Le transmito la situación a la Federación y desde ese momento llegamos al actual“; compartió Rubén de la Barrera.

“Es una decisión complicada, he tenido la fortuna de conocer buenas personas en El Salvador. Ojalá este momento no se hubiese producido, pero el fútbol dispone de sus propios tiempos, las posibilidades surgen. A veces cuando estás sin equipos, a veces cuando estás en plena faena“, prosiguió el ibérico, que se marchará junto a Manu Torres, por lo que la Sub-20 tampoco tendrá timonel

“Me han convencido (el Vizela) por tratarse de una liga élite en Europa. Me acerca a casa obviamente (…). Hace aproximadamente 3 días se ponen en contacto conmigo, teníamos clara la continuidad en El Salvador, pero en ese momento vuelvo a recibir la llamada con una modificación en la propuesta“.

¡Atención, aficionados! Únanse a nuestro nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias. ¡No se lo pierdan!