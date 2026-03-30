Saprissa en el medio: Mario González despertó el interés que confirma San Carlos y enorgullece a El Salvador

La llegada de Mario González a AD San Carlos en el último mercado de fichajes fue celebrada por los aficionados salvadoreños, ya que por fin el portero estrella de su Selección lograba dar el salto al exterior y a una liga más competitiva después de defender con creces el arco de Alianza FC.

Ese mote fue refrendando rápidamente por el futbolista de 28 años, convirtiéndose en uno de los puntos más altos del irregular equipo liderado por Walter “Paté” Centeno, que ahora está fuera de la zona de clasificación del Torneo Clausura 2026, pero a un punto del cuarto en la tabla: Alajuelense.

La campaña de González en los Toros del Norte está siendo seguida de cerca por los cuscatlecos, que se volcaron en masa para apoyarlo y se hicieron sentir fuertemente en las redes sociales del club. Especialmente, antes del partido con Deportivo Saprissa.

Saprissa, el punto de quiebre para San Carlos en redes con Mario González

Germán Méndez, prensa de San Carlos, habló en Tigo Sports sobre el impacto que generó Mario González. “La cantidad de seguidores es impresionante. Hoy revisaba las estadísticas y veía que de las publicaciones de 2026, las que son el Top 10 con más interacción y han producido más seguidores, son en las que está Mario: ya sea una foto un video o una promocional de un partido”.

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“Por ejemplo, en la semana que tuvimos a Mario en conferencia en la previa contra Saprissa, generó casi 2 mil likes nuevos en la página de Facebook. Y en total, del 6 de enero al día de hoy, lo acabo de revisar, son 11 mil nuevos likes, que viene siendo prácticamente el 10% de lo que teníamos previo a que Mario llegara”, explicó.

El último partido entre ambos equipos terminó en derrota 1-3 para los de González, quien tuvo buenas intervenciones en La Cueva —y acumula cinco vallas invictas en doce juegos del Clausura 2026—. En la primera ronda, la “S” también le había ganado, aquella vez por 1-2, a los sancarleños.

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Furor en El Salvador por “Súper Mario”

Leonardo Montoya, periodista de El Salvador, habló con la misma fuente sobre lo que generó el arribo de González a Costa Rica: “Estamos llevando la liga costarricense, específicamente siguiendo a San Carlos, porque el salvadoreño quiere ver a su portero titular. Porque el salvadoreño quiere apoyar a su legionario“.

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“Es uno de los capitanes de la Selección. Entonces, va a un país que tiene mejor desarrollo futbolístico en todos los aspectos: alimentación, psicología, videoanálisis, instalaciones… Y te genera una alegría interior“, concluyó Montoya.

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En síntesis

Efecto “Súper Mario”: la llegada de Mario González a AD San Carlos disparó un 10% el crecimiento de las redes sociales del club en solo tres meses.

la llegada de Mario González a disparó un 10% el crecimiento de las redes sociales del club en solo tres meses. Orgullo de El Salvador: la afición salvadoreña se vuelca masivamente a seguir la liga costarricense para apoyar al portero titular de su selección.

la afición salvadoreña se vuelca masivamente a seguir la para apoyar al portero titular de su selección. Rendimiento destacado: Pese a la irregularidad de los Toros del Norte, González suma cinco vallas invictas en doce juegos del Clausura 2026.

Pese a la irregularidad de los Toros del Norte, González suma en doce juegos del Clausura 2026. Impacto ante Saprissa: Las publicaciones del arquero previo al duelo contra el Deportivo Saprissa rompieron récords de interacción para el equipo sancarleño.