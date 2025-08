Tras los pasos de Nathan Ordaz: tiene 16 años, es una de las joyas de El Salvador en la MLS y anotó casi 60 goles en una temporada

El Salvador intenta demostrar que esta crisis que le toca atravesar no es tal, sino que se trata de un mal trago. Dicen que es cuestión de que la garganta soporte el ardor, porque todavía hay aire en sus pulmones. Todo eso puede verse en la MLS.

Con 43 años sin participar en una Copa del Mundo, la impaciencia se nota entre los aficionados. El reclamo baja de las gradas para la Selección Nacional, pero las esperanzas se riegan a diario en las divisiones juveniles. Los sueños son enormes.

Así como Nathan Ordaz fue la joya que generó y genera fe en varios corazones, un nuevo nombre a tener en cuenta apareció. Con movimientos espectaculares en Estados Unidos, se ganó el respeto y la atención de todos sus compañeros.

Se trata de Mayson Barillas, quien lleva un registro impresionante a sus pies y sueña con ser una de las más grandes figuras del DC United. El centrodelantero acaba de hacer su debut, con poco más de 16 años de edad. Una gran locura.

El Salvador goza a Mayson Barillas en la MLS: sigue los pasos de Nathan Ordaz

Mayson Barilla tuvo su debut con la camiseta del DC United en el amistoso que este equipo le ganó a la Selección de Etiopía por 3-0. Se lo ganó por ser una de las figuras de las divisiones juveniles, por lo que obtuvo una grata felicitación.

Lo que más sorprende de este joven, no es que sea el goleador de la U-18 de ese club, sino el registro con el cual lo hizo. Según el periodista César Mosquera, fue con 27 goles en 26 partidos de este campeonato, y otros 30 durante el anterior.

Barilla bien podría haber representado a la Selección del Perú, debido a que su madre es originaria de aquel país. Fue citado en dos oportunidades, pero temas administrativos se lo impidieron. José Guillermo del Solar le conversó, incluso.

“Un scout peruano me quería convocar, pero yo no podía ir porque no tenía mi pasaporte. Chemo del Solar habló conmigo y con mis papás, pero nunca recibí ningún llamado. Mi mamá es de Miraflores, en Lima“, le contó a Mosquera.

Mayson Barillas eligió representar a La Selecta: lo celebra Bolillo Gómez

Durante el mismo reportaje, Mayson Barillas fue sincero. Reveló su vínculo con El Salvador y contó toda la ilusión que tiene para con la próxima Copa del Mundo, a la que le gustaría asistir. Sueña con clasificar y estar entre los convocados.

“Mi amor es por El Salvador. Mi objetivo con La Selecta es poder llegar lejos, ojalá pueda ir al Mundial. Quisiera que alguien del país me contactara para jugar para ellos. Quiero ganar lo que sea necesario para pasar de ronda en el Mundial“, dijo.

“Al ver tantos comentarios positivos, me puse feliz. Me dio energías para seguir dándole, luchando más. Quiero que todo mi esfuerzo quede a la vista de todos, me motiva seguir trabajando y quiero llegar lejos”, sentenció el futbolista Barillas.