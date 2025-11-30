“Una gran vergüenza”: Referente de FAS lanza fuerte crítica luego de la eliminación del Apertura 2025

A un día de la dolorosa eliminación de FAS en los cuartos de final del Apertura 2025, el portero Kevin Carabantes decidió romper el silencio y pronunciarse tras el fracaso deportivo vivido en el estadio Quiteño. La derrota en la tanda de penales frente a Cacahuatique caló hondo en la afición santaneca, que expresó su molestia por el desempeño del equipo. Consciente del duro momento, el guardameta publicó un mensaje cargado de autocrítica y responsabilidad.

Carabantes habló de una profunda “con una gran vergüenza deportiva” y asumió buena parte de la culpa por no haber estado a la altura del compromiso. “No estuvimos a la altura de semejante escudo y semejante historia”, escribió, reconociendo que el nivel mostrado no correspondió a la grandeza del club. Además, señaló sentirse en la obligación de ofrecer disculpas como uno de los líderes del plantel, aunque aclaró que unas palabras no pueden reparar el golpe emocional causado a los aficionados.

En su mensaje, el arquero también aceptó el descontento generalizado de la afición, destacando que las críticas son merecidas: “Merecemos cada reproche y cada cosa que quieran decirnos, de ninguna manera se merecen algo así”, afirmó con dureza. Para Carabantes, la eliminación pesa aún más al considerar que el equipo estuvo obligado a remar contracorriente durante toda la serie, sin lograr imponer su jerarquía en ningún momento.

El guardameta destacó el apoyo incondicional de la hinchada santaneca, a la que definió como “lo más grande del equipo”, y agradeció a quienes acompañaron al club incluso en los momentos más complicados. Su mensaje cerró con palabras de gratitud y una bendición para los seguidores, reflejando el respeto que siente por quienes mantienen viva la pasión tigrilla.

La publicación de Carabantes no solo evidencia el estado anímico de un plantel golpeado, sino que también abre la puerta a reflexiones profundas dentro del equipo. El sentimiento de responsabilidad expresado por uno de los líderes podría marcar el inicio de una etapa de cambios en la interna del club.

Con el Clausura 2026 en el horizonte, FAS deberá evaluar qué decisiones tomar para evitar repetir los errores cometidos. La autocrítica de Carabantes, aunque dolorosa, deja claro que el grupo entiende la magnitud del desafío y que la reconstrucción emocional y deportiva será clave para recuperar la confianza perdida.