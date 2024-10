Rompe el silencio: David Dóniga revela las razones por las que no convoca a los hermanos Gil

David Dóniga, entrenador de la Selección de El Salvador, ha sido cuestionado en varias ocasiones por las ausencias de los hermanos Brayan, Mayer y Cristian Gil, quienes desde que son elegibles para jugar con La Selecta han causado gran expectativa, pero no han jugado en los últimos meses.

Dóniga no había querido hablar claro, solamente dejaba en el aire la situación, pero tras hablar en el podcast de Fernando Palomo, el entrenador se destapó y dio detalles sobre las condiciones que ponen los jugadores para estar con el combinado salvadoreño, algo que no gustó al entrenador.

¿Porqué no convoca a los hermanos Gil a la Selección de El Salvador?

“Hay que darle valor a las personas que quieran estar, no de las que se quieren servir de la selección para su interés personal. No sé si merece mucho espacio. Yo simplemente te digo que los hermanos Gil son futbolistas que han venido a la selección por unas condiciones y a la selección no se le condiciona”, comenzó diciendo.

“A la selección se viene cuando te llaman y se viene llorando de alegría. Sé de países que cuando la convocatoria se da por televisión los jugadores la ven por familia. No puedes tener a futbolistas que te marcan las condiciones que no he firmado con nadie“, agregó.

¿Qué opina de la actitud de los futbolistas?

“Habría que hablar con los que firmaron esas condiciones y también con los entrenadores anteriores que estuvieron con ellos. Eso te lo digo con todas las de la ley porque esto es así. Las condiciones de jugar primero, de venir los tres juntos. Si no se pueden los tres, dos. Yo convoco a los que yo entiendo que pueden aportar. Cuando llegue, yo pensaba que dos de ellos podían aportar, tanto al nivel de su competición como por el rendimiento que estaban teniendo“, opinó.

“Siempre tienes la ilusión como entrenador de poder rectificar porque te dicen ‘con otros entrenadores han tenido faltas de respeto, con otros compañeros han tenido faltas de respeto y en otras concentraciones han tenido faltas de respeto’ y tú sientes que contigo no la van a tener. Como decimos en España, la cabra tira al monte. Cuando alguien es así con todos es de ser iluso“, finalizó.