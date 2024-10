David Dóniga ha dado a conocer desde su llegada a la Selección de El Salvador que no tolerará a los jugadores que no cumplan con las normas, es por eso que desde hace meses prácticamente marginó de los llamados a Brayan Gil, quien no ha sido convocado para esta Fecha FIFA de octubre.

Dóniga dio a conocer hace unos días que Gil no ha sido incluido en las nóminas porque a su juicio cometió un acto de indisciplina, aunque dejó claro que no es que lo esté separando, pero parece que el futbolista no piensa lo mismo.

¿Renunciará El Salvador?

Cristian Gil, exfutbolista y padre de Brayan, dio a conocer en un programa radial Fanáticos Radio, que su hijo está analizando seriamente en no jugar con La Selecta mientras el entrenador David Dóniga siga en su cargo, esto debido a que la relación no es la mejor.

“Le dije a Dóniga que no lo llamé porque en realidad la decisión del muchacho ahorita es renunciar a la selección. Eso era lo que nosotros hablamos con el profe. No tengo por qué guardarme cosas de mis hijos. Tampoco le voy a exigir que lo llamé porque no es la forma de trabajar. Yo les he ensañado a ganarse todo por méritos“, reveló Cristian Gil.

“Gil estaba molesto y decidió no saludar al profe. Es algo de mala educación, no es indisciplina. Yo le dije a Dóniga que me diera tiempo porque esa era la decisión. Mientras el técnico estuviera allí él iba a renunciar. Yo le dije ‘si usted los llama ahorita el muchacho va a tomar esa decisión. Es lo que no queremos nosotros como familia, usted como técnico y muchas personas en el país’. Esas fueron las palabras”, finalizó.

Brayan Gil fue convocado para la última Fecha FIFA, pero no estuvo en los juegos versus Montserrat y Bonaire por decisión técnica. Bajo la era de Dóniga el delantero solamente ha hecho un gol, en un amistoso ante Honduras en marzo de este año.