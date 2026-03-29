“Nos sigan destrozando”: Bolillo Gómez envía recadito a los periodistas de El Salvador tras vencer a Martinica

La Selección de El Salvador logró una agónica victoria ante Martinica en el tiempo agregado, gracias a un gol de Mayer Gil, resultado que le permitió cerrar la CONCACAF Series 2026 con un balance de un empate y un triunfo.

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El tanto en los minutos finales desató el alivio en la Azul y Blanco, que consigue así un resultado positivo en una serie donde buscaba recuperar sensaciones y sumar confianza tras un proceso irregular.

Tras el encuentro, el técnico Hernán “Bolillo” Gómez valoró el resultado, destacando que se trata de la primera victoria ante Martinica en esta década, luego de registrar anteriormente dos derrotas y un empate frente a ese rival.

Bolillo Gómez responde a las críticas

“La primera conclusión es que ganamos, se habían enfrentado tres veces antes con Martinica y se había perdido (dos veces), después también es importante con el clima que estaba haciendo hubo entrega de parte de los muchachos y enfrentamos un rival, estoy cansado de decirlo, pero rivales muy fuertes con mucha experiencia donde nos reduce los espacios y hace mucho más difícil anotar, pero es importante ganar”, expresó el entrenador.

El estratega también subrayó la importancia de construir una base de jugadores y mejorar en el Ranking FIFA, dando minutos a más de 20 futbolistas durante la fecha FIFA. “Era importante ir formando una base… ahí van a tener más oportunidades de la gente que no ha podido actuar”, añadió.

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Sin embargo, el técnico fue contundente al referirse a las críticas sobre el funcionamiento del equipo: “Del funcionamiento no voy a hablar… hay gente con muy poquitos años que destroza todo lo de la selección… entonces el funcionamiento que lo sigan ellos inventando y dando muy mala información”, sentenció, dejando claro su malestar pese al triunfo.

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