Lo celebra Bukele: FIFA da recompensa a la Selección de El Salvador

La Selección Nacional Femenina de El Salvador sigue dando pasos firmes en su crecimiento internacional, luego de escalar tres posiciones en el Ranking FIFA, impulsada por su reciente victoria ante Perú el pasado 07 de marzo.

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La Selecta femenil pasó de la casilla 86 a la 83, un avance significativo que refleja el buen momento del equipo, especialmente tras imponerse a una selección que en ese momento se encontraba mejor posicionada en la clasificación mundial.

El triunfo ante las sudamericanas no solo significó un resultado positivo en lo deportivo, sino también un impacto directo en el Ranking FIFA, ya que Perú, que estaba en el puesto 79, descendió al lugar 80 tras caer frente a la Azul y Blanco.

Este tipo de resultados confirma que vencer a rivales mejor ubicados siempre representa un gran beneficio en puntos, algo que ahora disfruta El Salvador en su lucha por seguir escalando posiciones en el ámbito internacional.

Un nuevo reto en el horizonte

El próximo desafío será el 17 de abril, cuando la selección enfrente a Trinidad y Tobago, un rival que actualmente ocupa la casilla 77, seis puestos por encima de las salvadoreñas.

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De lograr una nueva victoria, la Selección Femenina de El Salvador podría dar otro salto importante en el Ranking FIFA, consolidando su progreso y posicionándose por encima de equipos como Malí, Kosovo, Samoa, Montenegro y Nepal, mientras sigue acortando distancia con selecciones como Guatemala, Hong Kong, Senegal y Fiyi.

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