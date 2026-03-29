“Tengo cualidades para estar”: El Bolillo Gómez recibe mensaje contundente de figura que quiere volver a La Selecta

La Selección de El Salvador ha resentido en los últimos meses la ausencia de Bryan Tamacas, quien quedó fuera tras sufrir una rotura de ligamento cruzado, lesión que lo marginó de la eliminatoria mundialista rumbo a United 2026 y de gran parte del Torneo Clausura con Hércules.

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El experimentado lateral ha atravesado un proceso complejo, pero ya se encuentra en la etapa final de su recuperación, trabajando intensamente con el objetivo de volver a las canchas y recuperar su mejor nivel competitivo.

Más allá de lo físico, Tamacas también ha dejado claro su deseo de regresar a la selección, enviando un mensaje directo al técnico Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, en medio del inicio de un nuevo proceso con la azul y blanco.

El mensaje de Tamacas

“Muchos talvez no quieren, pero yo sé que voy a estar, no porque diga que soy Tamacas, pero es porque tengo cualidades para estar en la Selección Nacional y lo voy a demostrar que puedo estar cuando vuelva”.

“Las palabras para mí tienen poder, no lo voy a decir acostado o sentado, yo vengo trabajando desde hace meses, porque sufrí una lesión fuerte, pero sé que voy a volver y estar, porque lo quiero y sé que se me dará”.

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Por ahora, el regreso del defensor no tiene una fecha exacta, pero se espera que pueda reaparecer el próximo mes si su evolución sigue siendo positiva, lo que abriría la puerta para que el Bolillo Gómez lo considere en futuras convocatorias si logra retomar su mejor versión.