Saprissa vs. Liberia: ¿cómo se define la semifinal del Torneo de Copa si se mantiene el empate?

Este domingo 29 de marzo se definirá al segundo finalista del Torneo de Copa 2026 de Costa Rica. Deportivo Saprissa recibirá a Liberia en La Cueva, luego de que el partido de ida disputado en el Edgardo Baltodano terminara 1-1.

El conjunto de José Saturnino Cardozo había conseguido una ventaja tempranera a través de José Antonio Hernández, pero los de Hernán Medford lograron rescatar un empate gracias al imperecedero olfato goleador de Ariel Rodríguez y ahora todo se decidirá en el Ricardo Saprissa.

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¿Cómo se define la semifinal de caso de igualdad?

Lo primero que hay que saber es que en el Torneo de Copa no rige la regla del gol de visitante para desempatar. Por eso, si Morados y Coyotes terminan igualados en los próximos 90 minutos en Tibás, la serie se definirá directamente por penales, sin tener que pasar por tiempo extra.

¿Cuándo se juegan las revanchas del Torneo de Copa?

El partido de vuelta entre Saprissa y Liberia, por una de las semifinales del Torneo de Copa, se jugará este domingo 29 de marzo a las 4:00 pm de Costa Rica y se podrá ver en vivo por FUTV.

Por el otro lado de la llave van Puntarenas y Sporting FC, que también igualaron 1-1 en la ida y se enfrentan este sábado 28 de marzo a las 6:00 pm locales en el Lito Pérez, con transmisión en directo de Tigo Sports.

El Torneo de Copa de Costa Rica. (Unafut)

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¿Cuándo y dónde será la final del Torneo de Copa?

Antes de que se disputen las semifinales de vuelta, Unafut le puso fecha, hora y lugar a la gran final del Torneo de Copa 2026: será el 15 de abril a las 7:00 pm en el Estadio Edgardo Baltodano.

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El Torneo de Copa tendrá nuevo campeón

Luego de siete años de ausencia, el Torneo de Copa de Costa Rica volvió a disputarse en 2022. Esa temporada salió campeón Cartaginés y luego vino el bicampeonato de Alajuelense, por lo que este 2026 el trofeo cambiará de manos. ¿Será para Saprissa, Liberia, Puntarenas o Sporting?